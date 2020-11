Rusia anuncia que su vacuna tiene una efectividad de más del 95%

La vacuna rusa Sputnik V contra el covid-19 tendría una efectividad de más del 95% 42 días después de que se haya administrado la primera de las dos inoculaciones preceptivas, ha anunciado este martes el Centro Nacional Gamaleya y el fondo soberano ruso que le apoya financieramente. Los datos, que no han sido revisados todavía por ningún grupo de especialistas independientes, sugieren que sobre un ensayo clínico de doble ciego (placebo y prototipo) hecho a 18.794 personas, se han registrado 39 casos confirmados de coronavirus. Al cabo de 28 días de la primera inoculación, la eficacia era del 91,4%, y de más del 95% dos semanas después. Entre la primera y la segunda dosis tienen que pasar 21 días.

BREAKING: Siento ond interim analysis of clinical trial data showed a 91.4% efficacy for the #SputnikV vaccine donde day 28 after the first dosifico; vaccine efficacy is over 95%

42 days after the first dosifico.



Read More: https://t.co/qfcz9fg8wh