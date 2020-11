Moderna anuncia que la seva vacuna contra el covid-19 té un 94,5% d'efectivitat

Les primeres dades de la companyia nord-americana Moderna mostren que la seva vacuna és efectiva al 95%, segons que ha anunciat aquest dilluns. Els resultats encara són provisionals, i han de ser revisats per altres especialistes, però coincideixen en bona mesura amb els que va fer públics Pfizer la setmana passada. En relació amb aquesta vacuna, presenta alguns avantatges destacables pel que fa a l'emmagatzematge, fet que faria molt més fàcil distribuir-la.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

Els dos prototips estan basats en una nova tecnologia, anomenada d'ARN missatger, en què s'injecten fragments del material genètic del coronavirus (ARN) perquè les cèl·lules del cos humà l’utilitzin per fabricar proteïnes virals que provocarien la generació d’anticossos. La gran diferència en relació amb el candidat de Pfizer és que la de Moderna es manté estable a 20 graus sota zero durant un màxim de sis mesos i es podria conservar en una nevera estàndard (entre 2 i 8 graus) fins a un període màxim d'un mes. Per contra, el prototip de Pfizer necessita un entorn d'ultrafred, al voltant de 80 graus sota zero, i només es pot conservar en una nevera convencional durant uns cinc dies.

Per fer l'assaig clínic de fase III, Moderna ha comptat amb més de 30.000 participants als Estats Units. L'objectiu de l'anàlisi de les dades era comprovar el nombre d'infeccions en el grup de voluntaris que ven rebre un placebo i en el que van rebre el prototip de la vacuna. La companyia assegura que "a partir de les dues setmanes següents a [l'administració] de la segona dosi", les dades de "l'anàlisi provisional" sobre 95 casos positius de covid-19 indiquen que "90 eren del grup placebo i 5 del grup mRNA-1273", és a dir, del que va rebre el prototip. El resultat és "una estimació puntual de l'eficàcia de la vacuna del 94,5% (p <0,0001 )".

Els 95 casos analitzats inclouen 15 adults de més de 65 anys i 20 participants que s’identificaven de diverses comunitats ètniques (12 hispans o llatins, 4 negres o afroamericans, 3 asiàtics i 1 multiracial).

Com en el cas del prototip de Pfizer, Moderna també assegura que no s'han produït problemes relatius a la seguretat de la vacuna. "Una revisió dels esdeveniments adversos va indicar que la vacuna generalment era ben tolerada". La majoria dels incidents adversos haurien sigut lleus o d'una "gravetat moderada". Entre d'altres, amb el 2% en freqüència després de la primera dosi, ho va haver dolor al lloc d'inoculació (2,7%) i, després de la segona, fatiga (9,7%), dolor muscular (8,9%), dolor a les articulacions, (5,2%), mal de cap (4,5%) i enrogiment de la pell al lloc de la injecció (2%). Els episodis ressenyats haurien sigut de curta durada. Les dades, però, també com en el cas de Pfizer, estan subjectes a canvis en els percentatges en funció de les anàlisis finals.

Com la setmana passada, la informació sobre el prototip de Moderna ha tornat a disparar l'eufòria a les borses. En aquests moment, l'Íbex-35 puja un 4%.

A partir de les dades provisionals de seguretat i eficàcia, Moderna ha anunciat que té la intenció de presentar una demanda d'autorització d'ús d’emergència davant de la Food and Drug Administration, el regulador dels Estats Units, en les pròximes setmanes, i preveu que l’autorització estigui basada en el seguiment de les dades finals de seguretat i eficàcia amb una durada mitjana d’almenys 2 mesos. Moderna, tanmateix, també té previst presentar sol·licituds d’autoritzacions a les agències reguladores mundials.

Una de les grans incògnites que encara hi ha sobre la vacuna de Moderna, igual que sobre la de Pfizer, és si el prototip aturarà la infecció de forma tan eficaç que eviti que els humans desenvolupin els símptomes de la malaltia. Les dades presentades avui indiquen que aquest és el cas i, especialment, que evitaria pràcticament al cent per cent els trastorns més greus. Però per saber si atura la propagació de la infecció cal un període de temps més llarg: uns sis mesos i anàlisis de sang per veure si els que han rebut la injecció han sigut o no contagiats tot i que asimptomàtics.

Si finalment la vacuna rep l'autorització de les diverses agències reguladores, Moderna està en condicions de garantir mil milions de dosis fins a finals de l'any vinent.

Precaució entre els especialistes

Peter Openshaw, professor de medicina experimental a l'Imperial College de Londres, ha assegurat a la premsa britànica: "Primer vam conèixer el 90% d'eficàcia de Pfizer i BioNTech, després els russos van dir un 92% i ara Moderna diu un 94,5%. La notícia de Moderna és tremendament emocionant i augmenta considerablement l'optimisme que tindrem una bona selecció de vacunes en els mesos vinents".

Consultat per l'ARA, l'investigador i professor del departament de biologia molecular i cel·lular Salvador Macip, de la Universitat de Leicester, també és mostra moderadament optimista: " Són bones notícies, però ara tothom està corrent a publicar resultats preliminars per quedar bé. De moment, les dades ni tan sols s'han publicat, ni per a la de la Pfizer, ni per a la russa, que diu que també passa del 90% [d'efectivitat], ni per a aquesta. Haurem d'esperar que acabin els estudis, d'aquí uns mesos. Llavors sí que podrem treure el xampany. En tot cas, sembla que les coses van com estava previst i començarem el 2021 amb més d'una vacuna aprovada o a punt".

En declaracions a la BBC aquest dilluns al migdia, Stephen Hoge, president de Moderna, ha assegurat: "Hem tingut un gran alleujament aquest matí després de conèixer els resultats". Hoge espera que cap a finals d'any hagin pogut distribuir fins a "20 milions de vacunes als Estats Units" i que la planta de producció europea pugui subministrar-ne a principis de l'any vinent. "En els mesos vinents".