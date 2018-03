Els drets de les dones al món, en 8 mapes interactius

Facebook, Google i Amazon ho saben tot de nosaltres. Saben amb qui parlem, on som, cap on anem, qui som i qui ens agradaria ser. I no ho saben perquè ens espiïn, sinó perquè els hi diem. Internet havia de matar la ràdio, la premsa i la televisió, però la seva víctima ha sigut una altra: la privacitat