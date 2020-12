Junqueras defiende la aprobación de los presupuestos del Estado y cuestiona las "prioridades" de JxCat

El día en el que se cumple el primer aniversario del congreso de ERC que hizo la apuesta definitiva por la vía del diálogo, el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, ha defendido que los votos de su partido sirvan esta semana para aprobar los presupuestos generales del Estado. "Si no los hubiéramos aprobado nos condenábamos a quedarnos con los presupuestos del PP [las últimas cuentas vigentes aprobadas]. Los presupuestos del señor Montoro eran muy limitados y muy limitadores", ha argumentado este lunes en una entrevista con Tv3 desde la prisión de Lledoners.

Así pues, ante la crisis económica y social generada por la pandemia, el ex vicepresidente del Govern ha asegurado que estas cuentas tienen que servir para afrontar los "enormes retos" que tiene planteados Catalunya y para "velar por el día a día de los ciudadanos". "Tenemos que resolver las situaciones en los ámbitos sanitarios, hospitalarios y de la enseñanza en general y esto se hace con más recursos", ha concluido. La decisión de ERC de aprobar las cuentas ha generado controversia en el independentismo porque, por ejemplo JxCat, ha criticado esta posición. Junqueras no ha querido entrar en la crítica directa al partido de Carles Puigdemont, pero sí que veladamente ha dicho que aquellos que no son partidarios de la aprobación de las cuentas estatales deben de tener otras "prioridades". "Sus prioridades no son las escuelas ni los hospitales, pero las nuestras sí. Nuestras prioridades son el sufrimiento de la gente y que la gente salga adelante", ha sentenciado.

Las relaciones entre ERC y JxCat nunca han sido fáciles y este fin de semana se agrietaron algo más con la decisión de los republicanos de no asistir al encuentro del Consell per la República. Junqueras ha defendido la ausencia de su formación explicando que consideraron que se trataba de un acto "partidista". Tampoco se ha mostrado muy de acuerdo con la apuesta por la confrontación que hace el órgano que lidera Puigdemont. "No compartimos que cada vez tengamos que ser más puros, sino cada vez más transversales", ha afirmado.

Para aprobar los presupuestos del gobierno español, ERC ha tenido que llegar a un acuerdo con el PSOE, como en su día hizo para la investidura de Pedro Sánchez o para algunas de las prórrogas del estado de alarma. A pesar de estos pactos con los socialistas, ha insistido que es "imposible" que se puedan reproducir en Catalunya. Es decir, ha vuelto a negar que consideren un pacto con el PSC después de las elecciones del 14-F. "Es imposible que pactamos con el PSC en el Govern porque los dirigentes del PSC están contentos y satisfechos con las políticas represivas. Han contribuido al exilio y la prisión de muchos de los nuestros", ha expuesto.

"Confianza" en Vergés y El Homrani

Los consejeros de ERC que han estado más en el punto de mira por la gestión que han hecho de la pandemia son el de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir el Homrani, y la de Salud, Alba Vergés. Junqueras ha asegurado que mantiene toda la "confianza" y ha defendido el trabajo hecho. "Como todos los ministros de todos los países del mundo, se están enfrentando a una situación tremendamente compleja", ha justificado. Hasta ahora Esquerra ha salido a defender a los dos consejeros sin fisuras, hasta el punto que los dos tendrán un lugar destacado en las listas de las elecciones del 14 de febrero.