El Reino Unido aprueba la vacuna de Oxford/AstraZeneca

La vacuna contra el coronavirus diseñada por científicos del Jenner Institute de la Universidad de Oxford, y que produce para todo el mundo la farmacéutica anglosueca AstraZeneca, ha sido aprobada este martes por la mañana para su uso en el Reino Unido, que se ha convertido en el primer país del mundo que la aprueba. Se trata, además, del segundo prototipo que se autoriza en las islas Británicas, después de que a primeros de diciembre lo fuera lo de Pfizer/BioNTech, que ya ha sido administrada a más de medio millón de personas.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios británica (MHRA, por sus siglas en inglés) autoriza el uso para administrar dos dosis completas por persona, dejando de lado, de momento, la posibilidad de aplicar primero media y al cabo de tres semanas una entera, método que, de acuerdo con una rama del ensayo clínico, ofrecía más porcentaje de inmunización (90%) que la inyección de dos dosis enteras con un intervalo de tres semanas (62%). Los datos del primer caso, 2.741 sujetos, se han considerado de momento insuficientes en relación con las del segundo (11.636) para recomendar este método a la hora de inmunizar a la población general.

Pero la MHRA ha aconsejado a las autoridades británicas que la primera dosis se aplique masivamente a cuanta más población de riesgo mejor, en lugar de esperar a tener la producción asegurada para poder aplicar las dos dosis a todos los vacunados en el transcurso de las tres semanas preceptivas, que es el plazo general que se siguió durante los ensayos clínicos. Harán falta dos dosis para conseguir la inmunización más completa, pero el intervalo entre el momento de recibir la primera y la segunda será de entre cuatro y doce semanas.

Esta postura está avalada por dos razones. Por un lado, y teniendo en cuenta la gravísima evolución de la epidemia en el Reino Unido, ninguno de los voluntarios que recibió una primera dosis desarrolló los síntomas más graves de la enfermedad. Se opta así por una alternativa que permita bajar los niveles tanto de contagios como, especialmente, de pacientes que colapsen los servicios de urgencias de los centros hospitalarios. Por otro, de acuerdo con los datos facilitados por el regulador, hay bastantes pruebas de que cuanto más largo fue el plazo entre la primera y la segunda dosis más eficacia mostró la vacuna. En principio, pues, la MHRA cree que de este modo se podría aumentar todavía más la eficacia ya comprobada del 62% con dos dosis completas.

