Carme Ruscalleda: “Ens seguirem trobant a taula”

“A les generacions de cuiners que van lliurar el millor de la seva vida a una professió que socialment no comptava encara en la llista d’activitats artístiques”. Aquesta és la dedicatòria amb què comença Felicitat (Columna en català i Planeta Gastro en castellà), el nou llibre de Carme Ruscalleda que tanca els trenta anys de trajectòria al capdavant del Sant Pau, el triestrellat restaurant de Sant Pol de Mar.

Escrit juntament amb la periodista Rosa Rivas, el llibre coincideix amb un moment vital molt important en la vida de Ruscalleda i el seu marit, Toni Balam, que han decidit tancar el restaurant el 27 d’octubre. “No volem morir amb les botes posades, però no volem tallar el cordó umbilical que ens uneix a la cuina i a la gastronomia; i, com quan vam decidir passar a l’altra banda del carrer Nou, ara hem decidit reinventar el nostre futur professional, i la xifra rodona del 30è aniversari va acabar convencent-nos”, explicava Ruscalleda durant la presentació del llibre ahir a l’Hotel Mandarin Oriental de Barcelona, on dirigeix el restaurant amb el seu fill Raül Balam. “Si la vida anava en cinquena marxa, ara anirà en tercera, però ens seguirem trobant a taula”, matisava. En tot cas, la xef considera que “el premi més gran ha sigut mantenir un equip humà especialitzat” i veure com part d’aquest equip “continuarà treballant en l’àmbit internacional”.

“El llibre és una oda a la naturalesa, a repetir si una cosa no surt bé, a aixecar-se si caus, i un agraïment als clients que han confiat en nosaltres”, deia Ruscalleda, recordant la clau de l’èxit amb Toni Balam: “Mai vam considerar el fracàs, sempre dèiem que ens en sortiríem”.

Felicitat, que també s’ha traduït a l’anglès i s’ha gestat durant un any i mig, comença des de la visió actual de la gastronomia de Ruscalleda per fer un flash-back i repassa els grans moments de la seva trajectòria gastronòmica en diferents capítols, en els quals reflecteix el seu estil i el seu univers personal, des del Mediterrani fins al Japó. Aquest últim és un país que la xef considera decisiu en la seva carrera, per la seva “influència d’una cultura aparentment tan diferent, però pròxima a la nostra”.

“Un menjar que abraça”

“L’estil gastronòmic d’un cuiner transmet moltes coses, per això era necessari explicar la seva vida”, comentava a la presentació la periodista Rosa Rivas, autora dels textos. “Hem volgut explicar la història dels menús, la poesia i la cuina com una de les belles arts”, seguia Rivas, que considera que “el menjar de la Carme és un menjar que abraça”. Un motiu pel qual l’autora creu que el títol, Felicitat, “és el que transmet millor la Carme amb els seus plats”. O, tal com diu l’empresari Yuji Shimoyama al pròleg: “La cuina de la Carme em feia sentir com si m’abracessin afectuosament”.

El llibre també inclou 14 receptes entre les quals hi ha des d’aperitius com les croquetes de bacallà i tocs de jalapeño fins a botifarra negra i de perol amb taco de ganxet i pa amb tomàquet. A més, inclou 140 fotografies de Carles Allende, on no només es mostra la xef en diferents moments vitals sinó també l’àvia Carme o la seva extraordinària col·lecció d’arracades amb motius culinaris.

“La Carme tanca una porta a Sant Pol de Mar, però obre moltes finestres a futurs projectes”, reafirmava Rivas. Què farà el dia 27 d’octubre? “Un servei normal. Tot i que amb en Toni vam pensar de seure en una taula i fer un sopar de nòvios, però no tenim taula”, comentava la xef, rient. Això sí, sembla que per al dia 23 hi ha hagut una cancel·lació, i aleshores, per primera vegada en 30 anys, podran sopar com a parella al seu propi restaurant.

I que passarà l’endemà? “Anirem a un playback show on tocarà La Quadra (grup del qual forma part el seu marit) amb tot l’ staff, els distribuïdors i periodistes que ens han acompanyat durant tot aquest temps”. I així, entre música de boleros, txa-txa-txa i rock and roll, Carme Ruscalleda tancarà una etapa de la seva vida i n’iniciarà una altra, sembla que no gaire lluny dels fogons.