Aitana Bonmatí: "No ens hem de justificar cada vegada que parlem en català"

Sant Joan DespíAitana Bonmatí viu una setmana pletòrica després d'aixecar la seva segona Pilota d'Or. Aquest dijous ha fet una atenció privada a alguns mitjans, entre els quals aquest diari, i ha valorat de manera més reposada com és tornar a tocar el cel amb els dits. "Dues Pilotes d'Or? Sé que des de fora pot semblar extraordinari, però jo ara miro de viure-ho amb molta naturalitat. Segurament, d'aquí uns anys, quan estigui sopant a casa meva, li donaré molt més valor a això que estic –i estem, sobretot– aconseguint".

Pensar en l'equip i guanyar títols amb el Barça, amb el seu Barça, és el que més la motiva. "No penso en la tercera Pilota d'Or, el repte són els títols amb l'equip", assegura una futbolista referent a qui, a diferència de fa uns anys, ara paren molt més pel carrer, una cosa a la qual s'ha hagut d'acostumar. Tocant, però, sempre de peus a terra. "A vegades potser sí que parlo amb la meva amiga Maria i em diu "Uau" per tot el que estem aconseguint. Jo no era capaç d'imaginar-me tot això: guanyar tants títols, dues Pilotes d'Or, que ara Adidas m'hagi fet unes botes personalitzades... Jo de petita veia Messi aixecant Pilotes d'Or... I ara he guanyat un premi en una sala on hi ha la crême de la crême del futbol. Ara la gent em para pel carrer. I ni que tingui un mal dia ara sempre intento respondre amb un somriure", exposa Aitana. La migcampista blaugrana explica que tenir un "bon entorn i seguir anant a Sant Pere de Ribes", la seva població natal i on viu, l'ajuda a no perdre la perspectiva.

A diferència de la gala de l'any passat, aquesta vegada Aitana no sabia si tornaria a ser guardonada com la millor futbolista del moment. Això sí, a diferència del madridista Vinícius Júnior, tenia clar que aniria a la gala pel fet d'estar-hi convocada, tot i no saber en quina posició acabaria. Va escollir un vestit blanc, un color amb el qual és difícil veure-la, i el va triar una setmana abans després de veure algunes propostes. El discurs no se l'havia preparat tant com l'any passat, però tenia algunes pautes clares del que volia dir. Va mesclar català –el gruix del discurs–, castellà, anglès i, fins i tot, alguna paraula en francès. En el bullici de les xarxes, sempre foc d'encenalls, a alguns no els va caure bé que utilitzés el català, la seva llengua materna, i els va semblar prou motiu per insultar.

"A mi directament no m'ha arribat cap crítica per haver fet bona part del discurs en català, però sí que me n'he assabentat. M'han arribat molt més les felicitacions, la veritat. El català és la meva llengua, la llengua amb què em sento més còmoda. No ens hem de justificar cada vegada que parlem en català. Si parlo en anglès ningú diu res, llavors segurament ens hem de preguntar quin problema tenim amb el català", ha afirmat, rotunda i convençuda, Aitana. "A més, com més llengües parlis i com més llengües sàpigues, millor per a tu. És una qüestió cultural, però pel que sigui el català no és ben rebut en algunes zones, però no canviaré. Jo parlo en la llengua amb què em sento més còmoda en una gala en què necessito expressar-me de la millor manera", ha afegit la ribetana.

L'actriu Natalie Portman va ser qui li va fer entrega del premi

L'actriu Natalie Portman va ser qui li va fer l'entrega del guardó; l'any anterior va ser Novak Djokovic. "Em fa molta il·lusió que dues personalitats tan grans en els seus àmbits em puguin donar un trofeu", diu somrient. També ha lloat el discurs de Rodri, el seu homòleg en el premi masculí, celebrant que l'hagi guanyat algú que, com ella, "juga de migcampista", i també ha explicat que Lamine Yamal li va preguntar si la Pilota d'Or duia el seu nom i que, quan li va oferir tocar-la, el jove talent del Barça no va voler per evitar la mala sort en un premi que ell potser també guanyarà en el futur.

Amb aquest nou reconeixement per a Aitana Bonmatí, la dinastia blaugrana s’allarga una temporada més després d'una nit en la qual tot el podi en la categoria femenina va estar format per jugadores del club, amb Caroline Graham en la segona posició i Salma Paralluelo en la tercera. L'equip blaugrana també va ser reconegut com el millor d'Europa. La millor jugadora, en el millor equip. Segell blaugrana. Segell català.