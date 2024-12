Trump crea un govern per acabar la feina que no va poder fer fa quatre anys

WashingtonTres setmanes després de les eleccions, Donald Trump ja té gairebé enllestit el seu nou govern. La lleialtat ha estat la màxima que ha seguit el republicà a l'hora de crear el gabinet. El president electe s'ha envoltat de persones que fa anys que formen part de la seva òrbita o que han escalat internament per guanyar-se la seva confiança. Amb molts dels nomenaments, com el de la futura fiscal general, Pam Bondi, o el "tsar de la frontera", Thomas Homan, Trump vol deixar clar que ha après dels errors del passat i que buscarà acabar la feina que no va poder fer fa quatre anys.

Són pocs els noms dins del gabinet que no hagin fet aixecar les celles cada cop que Trump els anunciava: Elon Musk, les empreses del qual han rebut subvencions federals, per al departament d'Eficiència Governamental; Robert F. Kennedy, conegut antivacunes, per a Salut; Pete Hegseth, presentador de la Fox amb una denúncia d'agressió sexual, com a secretari de Defensa; Tulsi Gabbard, una exdemòcrata de perfil pro-rus, per dirigir la Intel·ligència Nacional, o Kristi Noem, que va presumir d'haver matat el seu gos, per ocupar el càrrec de secretari de Seguretat Nacional. La disrupció és l'altre denominador comú dins del govern Trump, el magnat ha convertit el seu gabinet en un test de pressió per al sistema.

Trump vol veure fins on pot tensionar els actuals òrgans de govern enmig de la seva guerra personal contra el deep state. Bona part dels seus futurs secretaris i assessors són un clar desafiament a l'administració i al funcionariat que ha promès purgar. És una mostra de força i una advertència que la segona presidència també pretén portar al límit les estructures de govern per remodelar-se-les a mida. El cas més paradigmàtic va ser la nominació inicial de Matt Gaetz per al càrrec de fiscal general, tot i que hi va acabar renunciant.

Gaetz, un trumpista polèmic amb enemics dins del partit i que té oberta una investigació per mantenir relacions amb una menor, va ser un globus sonda de Trump: va mesurar la docilitat dels congressistes republicans, que després de negar-se a ratificar-lo com a fiscal general és molt poc probable que vulguin tornar a enfrontar-se a les pressions del republicà. A més, la polèmica al voltant del congressista de Florida va servir per rebaixar altres fitxatges. Hegseth té també una denúncia per agressió sexual, a més de tatuatges vinculats al supremacisme blanc, però no ha patit ni la meitat d'escrutini que Gaetz. Si bé és cert que Hegseth ve de la cadena Fox i no tenia enemics interns dins del partit.

Project 2025

Un altre detall dels nous membres del govern Trump que ha quedat enterrat enmig del bombardeig constant de polèmiques és la seva vinculació al pla ultraconservador Project 2025. Durant la campanya, l'expresident republicà va negar tenir relació amb el document i assegurava que no en sabia res. Ara ha nomenat quasi mitja dotzena d'autors i col·laboradors per al seu govern. Russell T. Vougth, el futur director de l'Oficina de Gestió i Pressupost, que supervisa els comptes de la Casa Blanca i ajuda a determinar si les agències federals s'ajusten a les polítiques del president, signa un dels capítols del document. Brendan Carr n'és un altre dels autors, i és l'home que Trump vol per a dirigir la Comissió Federal de Comunicacions. Altres contribuents al pla són el nou ambaixador al Canadà, Pete Hoekstra; John Ratcliffe, el nou director de la CIA, i Thomas Homan, el "tsar de la frontera" per gestionar la immigració.

Bona part de l'administració entrant són de perfil conservador amb un clar alineament ideològic amb Trump. Però si hi ha alguna cosa que agrada al republicà és el fet de ser imprevisible, i fins i tot contradictori. El magnat també ha triat persones crítiques amb algunes de les seves polítiques i que no comparteixen els mateixos posicionaments. La futura secretària de Treball, la congressista republicana Lori Chavez, té un marcat perfil sindicalista, i de fet és una tria que ha agradat a bona part de les unions de treballadors. La incorporació de figures com la de Chavez a les seves files és venuda per part de l'equip del president electe com una fortalesa i una manera de rebaixar altres aspectes més foscos i polèmics. Elon Musk no és l'únic multimilionari que ficarà mà en la gestió Trump (encara que probablement sí que serà el més influent). Scott Bessent, un altre multimilionari vinculat a Wall Street, serà el nou secretari del Tresor. A Musk la idea de ficar Bessent dins del govern no li agradava, però el republicà ha ignorat les crítiques de la seva "estrella".

Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, tots els fitxatges apunten a una mateixa direcció, que augura temps difícils per als homes del president Volodímir Zelenski. La voluntat que cedeixi els territoris ocupats a Rússia és compartida per Marco Rubio, el futur secretari d'Estat, i el coronel retirat Keith Kellog, que serà el seu enviat especial per a la guerra d'Ucraïna, un càrrec creat pel mateix Trump.