Ariana Grande tornarà a Manchester per fer un concert benèfic

La cantant nord-americana Ariana Grande tornarà a Manchester per oferir un concert benèfic en honor a les víctimes de l'atemptat de dilluns, en el qual van morir 22 persones, entre les quals diversos adolescents. L'atac va tenir lloc en acabar el concert que Grande va fer a l'estadi Manchester Arena.

En una emotiva nota que ha publicat al seu compte oficial a Twitter, la intèrpret assenyala que el recital, per al qual encara no hi ha data, servirà per recaptar fons per a les famílies de les víctimes. L'ataca va deixar 64 ferits.

"No deixarem que això ens divideixi. No deixarem que l'odi guanyi", ha manifestat la intèrpret en una nota en què expressa un "profund condol" a les víctimes de l'atemptat. "Estenc la mà, el cor i tot el que pugui donar-te a tu i als teus", escriu l'artista, que després de l'atac va cancel·lar dos concerts que havia de celebrar aquesta setmana a Londres com a part de la seva gira 'Dangerous Woman'. La jove cantant assegura que la resposta a aquesta violència ha de ser "estimar més, cantar més fort i viure més amablement i generosament que abans".

Grande tampoc actuarà a Bèlgica, Polònia i Alemanya, com tenia previst fer en els propers dies, i, segons la seva pàgina web, retornarà als escenaris el 7 de juny amb un concert a París, després del qual prosseguirà per altres ciutats d'Europa, l'Amèrica Llatina i Àsia. El 13 de juny té previst actuar a Barcelona.

L'artista assegura a la nota que des que va idear la gira volia que els concerts fossin un "espai segur" per als seus seguidors, un "lloc per celebrar". L'atemptat "no ho canviarà", insisteix.

Dilluns passat, el terrorista suïcida Salman Abedi, un britànic d'origen libi de 22 anys, va detonar una bomba casolana a la sortida del recital, que va atreure majoritàriament adolescents i joves.

L'atac va deixar 22 morts: 17 dones i 5 homes d'entre 8 i 51 anys. De moment hi ha onze persones detingudes relacionades amb l'atemptat.

Després del pitjor atemptat a la història de Manchester, el govern britànic ha elevat el nivell d'alerta terrorista a "crític", el més alt, i ha desplegat un miler de soldats per fer suport a la policia en les seves tasques de vigilància.