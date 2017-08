La Supercopa deixa 10 milions d’euros a la caixa

El Barça va ingressar diumenge 10 milions d’euros en conceptes de taquillatge, segons ha confirmat el club a l’ARA, una xifra notablement superior als sis milions que s’havien ingressat en l'últim Barça-Madrid de Supercopa, del 2011. Però aquesta dada, molt beneficiosa per al balanç de comptes del club, va tenir una contrapartida a la graderia, on es van veure més seguidors del Reial Madrid que mai. O, almenys, aficionats neutrals -la majoria estrangers- que tant celebraven el gol de Messi com el de Cristiano Ronaldo. Res a veure amb l’ambient normal d’un partit d’aquestes característiques. Diumenge al Camp Nou només un 6% dels aficionats eren socis.

I això últim no acaba de convèncer segons quins sectors del barcelonisme. En realitat, no és una cosa nova: ja en el clàssic de la temporada passada, de principis de desembre, van saltar les alarmes per la presència nombrosa d’aficionats del Reial Madrid, i molts sectors de la graderia es van omplir de samarretes blanques i van celebrar el gol de Sergio Ramos a última hora. El que passa és que aquest diumenge la situació es va accentuar.

Fora de l’abonament des del 2011

La decisió de la directiva de Sandro Rosell d’eliminar el partit de la Supercopa dels que entren a l’abonament de temporada va permetre que el Barça disposés d’una partida extra i sucosa d’ingressos. Aleshores es va justificar com una necessitat econòmica i també com un benefici per als socis sense abonament que no podien assistir al Camp Nou de manera habitual. En aquell primer any, el 2011, va coincidir que el torneig també el disputaven Barça i Madrid. Aleshores la facturació va ser d’uns sis milions. La mateixa que la temporada següent. En les posteriors, quan el rival no tenia tanta entitat, els ingressos havien baixat i oscil·laven entre els tres i els quatre milions.