Anglaterra supera una Itàlia sorprenent (36-15)

Anglaterra ha derrotat la selecció italiana a Twickenham per 36 a 15 i ha sumat un punt bonus ofensiu -premi per anotar quatre assajos o més- que li permet consolidar-se al capdavant de la classificació del Sis Nacions amb ple de victòries i amb tres punts d'avantatge per davant d'Irlanda, segona classificada del campionat.

I això que els transalpins han fet emmudir la catedral del rugbi anglès durant els primers quaranta minuts de joc, en els que han superat als locals i han marxat amb avantatge al marcador (5 a 10) gràcies a un assaig de Giovanbatista Venditti i l'encert de Tommaso Allan de cara a pals. Els gladiadors han anul·lat la sala de màquines dels campions europeus gràcies a una tasca monumental dels davanters italians.

Però Anglaterra ha capgirat el partit en una segona meitat espectacular, amb un joc elèctric i ràpid que ha superat el mur defensiu italià. Els assajos locals han arribat de la mà de Danny Care, Elliot Daly, Jack Nowell (en dues ocasions) i Ben Te'o, que han permès la remuntada anglesa i han deixat el marcador en un clar 36 a 15.

Amb aquesta victòria A nglaterra podria proclamar-se campiona la setmana vinent si derrota Escòcia a Londres i la selecció irlandesa no aconsegueix la victòria en el seu difícil desplaçament a Cardiff, on se les veurà amb la sempre difícil selecció gal·lesa.