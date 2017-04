La recepta dels germans Gasol

Dos anys i dos mesos després de ser protagonistes de la inspiradora fotografia del salt inicial de l’All-Star, una metàfora de la importància que els esportistes internacionals estan aconseguint als Estats Units, els germans Gasol estan protagonitzant una nova fita a la NBA, on s’estan enfrontant en les eliminatòries de quarts de final de la Conferència Oest.

El seu èxit serveix per recordar-nos com de lluny es pot arribar des de qualsevol aula. Si el Pau i el Marc han passat de l’Escola Llor de Sant Boi de Llobregat a les pistes de laNBA, cap objectiu sembla impossible. La seva recepta és clara: identificar la passió que ens mou i treballar molt per aconseguir-la. “Pensa qui ets, d’on vens i on vols anar”, diu el jugador dels Spurs, que quan era un marrec es posava guants per combatre el fred i poder seguir jugant a bàsquet.

El camí no és fàcil i és temptador rendir-se. “Quan tenia 8 anys era molt dolent jugant a bàsquet, però l’esport em va ensenyar a tenir constància, a treballar en equip, a liderar i a adaptar-me a diferents rols”, recorda el Pau, que recomana no fer cas als malastrucs. “Si vols aconseguir alguna cosa, sempre té un cost i sempre apareixen moments de dubte. Quan vaig decidir anar a la NBA vaig haver de sentir que era precipitat, que fracassaria. El meu entrenador pensava que era massa aviat i tothom creia que l’any següent tornaria, però jo creia en mi”, diu. I no li ha anat malament. Ni a ell ni al seu germà.