La segona unitat de Zidane vol que sigui la seva Lliga (2-6)

No ha fet falta ni un minut per ensorrar les esperances del Barça. Als 55 segons Álvaro Morata ha rebut fàcil a la frontal de l'àrea, assistit per un immens Isco, i ha batut Germán Lux pel pal curt amb un fort xut. El Madrid ha estat un huracà. Ha bombardejat la porteria del Dépor una vegada i una altra. Pals, uns contra un amb el porter, aturades de Lux fins i tot amb la cara... El Madrid hauria pogut aconseguir un resultat d'escàndol en els primers vint minuts. I ho ha fet amb la famosa unitat B de Zinedine Zidane, un fons d'armari que llueix millor fins i tot que el vestit original. A Riazor, amb 9 canvis respecte el clàssic, el Madrid ha guanyat 2 a 6.

Al quart d'hora James Rodríguez ha marcat el segon, rematant des del cor de l'àrea una centrada lateral. El Madrid ha perdonat, topant amb la cara de Lux en una rematada a dos metres de la porteria de Morata, i ha aparegut Florin Andone per marcar i donar vida als gallecs. I podria haver estat pitjor per als blancs: un rebuig en una sortida de Casilla ha sortit fregant el pal, a escassos centímetres de signar-se el 2 a 2. La rèplica del Madrid ha estat contundent, a través d'Isco, que s'ha dedicat a superar rivals fins col·locar una pilota a la banda que ha acabat amb gol de Lucas Vázquez.

A la represa, sense la voracitat dels minuts inicials, el Madrid ha controlat fins marcar el quart gol, obra novament de James, que ha rematat sense porter una assistència de Morata, que havia rebut prèviament una gran passada d'Isco a l'esquena dels centrals. Amb el partit trencat, precisament el futbolista andalús ha marcat el cinquè del seu equip, mentre Joselú, amb un bon cop de cap, ha retallat distàncies. El tram final ha estat un intercanvi de cops favorable als visitants: Casemiro ha fet el 2 a 6 amb un fort xut des de fora de l'àrea.