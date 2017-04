El Parlament desconnecta abans d’hora

Imagineu que el Parlament de Catalunya aprova per majoria la llei de transitorietat jurídica. O que convoca el referèndum. O que proclama la independència. I ara imagineu que no se n’assabenta ningú. Doncs això és el que podria haver passat el cap de setmana passat si els nostres polítics haguessin decidit aprofitar una data tan simbòlica com Sant Jordi per portar a terme un acte de tanta transcendència, perquè els documents publicats al butlletí oficial de la cambra no haurien estat accessibles per via digital: almenys entre el vespre del dissabte 22 i el matí del diumenge 23, les visites a la pàgina web Parlament.cat obtenien com a resultat una pàgina informant que el domini estava suspès perquè el seu titular portava 15 dies sense confirmar les dades de contacte que figuren en el registre.

Quan el funcionament normal es va restablir -després que diversos usuaris denunciessin la incidència a les xarxes socials-, els responsables del Parlament hi treien importància atribuint-la a un “problema tècnic” indeterminat que ja havia quedat resolt. Però la formulació de l’avís indica clarament que la causa de la interrupció de servei no va ser tècnica sinó una negligència administrativa: algú es va oblidar de respondre a un missatge de correu. I tot i que els tècnics de la institució asseguren que altres serveis com el correu electrònic van seguir actius mentre la web no funcionava, les dades semblen indicar que no va ser així, de manera que els diputats i el personal tampoc haurien disposat de les seves bústies corporatives per comunicar-se.

Sigui quin sigui l’abast de la incidència, és prou greu perquè algú prengui mesures per evitar que es repeteixi. Sobretot perquè plou sobre mullat: fa dos anys, la web del Parlament ja va quedar inaccessible durant un cap de setmana, en aquella ocasió perquè un ordinador es va aturar i ningú se’n va adonar fins que van tornar a la feina dilluns. Potser tenim estructures d’estat, però digitalment n’hi ha que són de fireta.