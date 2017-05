Més de 34.000 usuaris descarreguen l'aplicació de Sanitat en una setmana

L'aplicació GVA+Salut ha estat descarregada en els seus primers vuit dies, del dijous 4 fins al divendres 12 de maig, per més de 34.324 usuaris. En concret, 24.877 del sistema operatiu Android i 9.447 del sistema iOS.

L'aplicació mòbil permet sol·licitar, modificar i anul·lar una cita prèvia per acudir al centre de salut i disposa d'un servei que informa l'usuari sobre el centre de salut i l'hospital que li corresponen, així com del tipus d'especialitats que aquests ofereixen.

L'eina informàtica es troba disponible en la primera d'una sèrie de versions que, de forma progressiva, aniran incloent diverses millores.

L'accés a l'aplicació es realitza mitjançant la introducció del número de la targeta sanitària i la data de naixement dels usuaris. A més, permet introduir fins a quatre usuaris diferents, de manera que es facilita la gestió de les cites familiars a través d'un únic telèfon mòbil.

Aquest sistema també permet descarregar les cites al calendari i els justificants mèdics d'assistència en el mateix dispositiu mòbil. Així mateix, l'aplicació també ofereix la possibilitat d'un marcatge ràpid per posar-se en contacte tant amb el 016 com amb el servei d'emergències, en cas que sigui necessari.

Missatge de record per no oblidar la cita amb el metge

A més de l'aplicació, la conselleria de Sanitat ha anunciat la posada en marxa d'un servei de missatges als telèfons dels pacients amb el recordatori de la cita que tenen amb el seu metge, tant pel que fa al servei de primària com al de consultes especialitzades. No es traslladaran dades de consultes que puguin resultar especialment confidencials, com és el cas de salut mental o salut sexual i reproductiva.