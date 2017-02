Els professors valencians gaudiran de sis setmanes de permís de paternitat

La conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha signat amb les organitzacions sindicals STEPV-IV, FE-CCOO-PV i FESP-UGT –representades en la Mesa Sectorial d'Educació– l'acord per a l' ampliació del permís de paternitat previst en l'acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat, del 9 de juny de 2016.

Aquesta modificació estableix que el permís de paternitat per als professors valencians serà de sis setmanes per naixement, acolliment o adopció d'un fill o filla. Podrà ser gaudit pel pare a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.

L'ampliació a sis setmanes del permís per paternitat implicarà, per garantir el bon funcionament dels centres docents, que el personal que s'aculli pugui ser substituït a les escoles, ja que es tracta de llocs d'atenció directa.

Malgrat que des de la conselleria d'Educació no s'ha especificat quan entrarà en vigor l'acord, aquesta mesura ja compta amb l'informe favorable de la Direcció general de Pressupostos, i la Direcció general de Centres i Personal Docent emetrà una circular perquè les direccions territorials l'engeguin.