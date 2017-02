"Ni es toca, ni es suspèn": l'actualitat en 10 tuits

1. Pere Prats, directiu d’empresa

Espoli fiscal, ofec econòmic, no inversió, atac judicial, fiscals mentint, conspirar contra càrrecs amb diner públic... Però, això què és??? — PerePrats (@pereprats) 14 de febrer de 2017

2. Mireia Boya Busquet, diputada al Parlament (CUP)

El referèndum ni es toca ni es suspèn. Entre totes el farem. Mobilització i a per ell.

No sé com cal fer per a que li quedi clar al TC. https://t.co/Ymqt81rNlc — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 14 de febrer de 2017

3. Eduard Voltas, editor de ‘Time Out’

Doncs jo em sento intimidat pel TC i temo per la meva integritat democràtica. — Eduard Voltas (@eduardvoltas) 14 de febrer de 2017

4. Jordi Turull i Negre, president del grup parlamentari Junts pel Sí

L' insult i l'amenaça no té mai cap justificació. La perversió de la realitat tampoc. Si algú vol notorietat mediàtica, té vies més nobles. pic.twitter.com/FE61Daol8D — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 14 de febrer de 2017

5. Pilar Carracelas, periodista

Senyora Magaldi, Els polítics també representen institucions. No hi ha cap motiu pel qual a ells se'ls pugui insultar i a vostè no. — Pilar Carracelas (@pilarcarracelas) 14 de febrer de 2017

6. Teresa Carreras, experta en comunicació i professora de Periodisme de la UAB

#fiscalmagaldi Vostè és més important que jo o molts catalans. No senyora Magaldi, no. Estem a l'època de la igualtat que no és la seva. — Teresa Carreras (@teresacarrerasr) 14 de febrer de 2017

7. Chema Clavero, expresident de Súmate

Cuanto más sabemos de Operación Catalunya o de la corrupción, más implicado está el gobierno español, el PP y las cloacas del estado — Chema Clavero (@jm_clavero) 14 de febrer de 2017

8. Ramon Pardina, guionista

L'últim menyspreu de l'Estat a Catalunya és no haver-se inventat un nom d'operació policial més original que Operación Cataluña. — Ramon Pardina (@RamonPardina) 14 de febrer de 2017

9. Mariona Isern, escriptora

I si celebrem l'amor cada dia i no només per Sant Valentí o Sant Jordi? — Mariona Isern (@marionaisern) 14 de febrer de 2017

10. Abel Cutillas, tuitaire