"La violència no guanyarà": l'actualitat en 9 tuits

1. Amparo Polo, corresponsal d’‘Expansión’ a Londres

El terrorista ya había sido investigado en el pasado por la inteligencia británica. Lo de siempre. El enemigo está en casa.... — Amparo Polo (@Amparopolo) 23 de març de 2017

2. Berta G. de Vega, periodista

@Amparopolo justo. Y tenemos que aprender a vivir con ello. Y no venderle a la opinión pública que se arregla nada cerrando fronteras. — Berta G. de Vega (@martinidemar) 23 de març de 2017

3. Angela Rayner, parlamentària britànica (Partit Laborista)

I am arriving at the House of Commons for work, it is a sombre day but we shall show that terrorism and violence will not win — Angela Rayner MP (@AngelaRayner) 23 de març de 2017

“Estic arribant a la Cambra dels Comuns per treballar. És un dia trist, però hem de demostrar que el terrorisme i la violència no guanyaran”

4. Babita Sharma, presentadora de la BBC

Proud to be British and stand tall in the face of terror. Londoners are resilient and that will never change. — Babita Sharma (@BabitaBBC) 23 de març de 2017

“Orgullosa de ser britànica i mantenir el cap ben alt davant del terrorisme. Els londinencs són resilients i no canviaran mai”

5. Mikel Ayestaran, periodista al Pròxim Orient

El califato se puede acabar en #Siria o #Irak, pero el mensaje del #ISIS ha calado hondo. Una herencia más de la invasión de #Irak en 2003 — mikel ayestaran (@mikelayestaran) 23 de març de 2017

6. Jaume Clotet, director general de Comunicació del Govern de Catalunya

Arran de les declaracions del Margallo s'entén millor per quina raó Espanya ha enviat 300 soldats a Letònia i quatre caces F-18 a Estònia. — Jaume Clotet (@jaumeclotet) 23 de març de 2017

7. Artis Pabriks, exministre d’Afers Exteriors i Defensa de Letònia i europarlamentari

Secret agreements if exist are short lived as rule since missing moral backbone. https://t.co/2i7GrIbQRC — Artis Pabriks (@Pabriks) 23 de març de 2017

“Els acords secrets, si existeixen, #com a norma general tenen un curt recorregut perquè els hi falta fonament moral”

8. Eduard Voltas, editor del ‘Time Out’

El Margallo ha fet un Santi Vidal, amb la diferència que en el seu cas diu la veritat. — Eduard Voltas (@eduardvoltas) 23 de març de 2017

9. Carles Ferreira, professor de ciència política a la UdG