El volcà Beyoncé torna als escenaris amb les Destiny's Child al Festival Coachella

La cantant dels rècords i una de les màximes representants del 'black power' actual va retornar als escenaris —després de la seva maternitat— al Festival Coachella. Dissabte va sorprendre els assistents del festival que se celebra cada any al sud de Califòrnia amb un retrobament: el del mític trio musical Destiny's Child. Beyoncé és la primera dona negra que encapçala Coachella i sempre ha deixat clar que el festival és per reunir-se amb la banda amb qui es va fer famosa.



Amb Kelly Rowland i Michelle Williams, Beyoncé va interpretar algunes de les cançons més emblemàtiques del trio com ara 'Say my name', 'Lose my breath' o 'Soldier'. Era la primera actuació de Beyoncé amb Destiny's Child des de la Super Bowl del 2013. "Coachella, gràcies per deixar-me ser la primera dona negra a liderar el cartell", va dir la cantant.



Coachella, però, és motiu de polèmica des que al gener un article explicava que un dels seus propietaris, el bilionari Philip Anschutz, havia ajudat a finançar grups conservadors anti-LGBTQ com ara Alliance Defending Freedom i Family Research Council.

Entre les veus més crítiques hi ha l'actriu Cara Delevingne, que explicava que no pensa tornar a posar els peus al festival. Al seu compte d'Instagram, on ha creat l'etiqueta #NoChella, Delevingne expressava la seva admiració per l'actuació de Beyoncé, però afegia: "Continuo defensant que no aniré a un festival que té un propietari contrari al LGBTG i defensor de les armes. I puc criticar el festival i el seu propietari i, a la vegada, admirar Beyoncé. Puc estimar Beyoncé, però això no vol dir que m'agradi Coachella "