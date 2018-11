‘La Bohème’ es representarà en una nau del Palo Alto barceloní

Per a l’empresari Emiliano Suárez la vigència de La Bohème al segleXXI passa per la recerca d’“espais alternatius” on emprendre “nous camins”. Per això no va tenir cap dubte a l’hora de transformar una producció fallida d’aquesta òpera de Puccini a la Corunya en un projecte d’“òpera garatge” i de dirigir-lo, juntament amb Ana Garay, al Garaje San Mamés de Bilbao a l’octubre. La rebuda del públic va ser bona, i els dies 19 i 20 de desembre es podrà veure a Barcelona en una de les naus del Palo Alto, al Poblenou. “És un projecte per a tothom”, subratlla Suárez. La versió porta per títol Bohème Ópera Garage i té el piano com a únic acompanyament. L’única llicència és que Suárez s’ha permès modificar la representació del segon acte de l’obra per raons logístiques i fer-ne un concentrat durant l’entreacte amb la música i una sorpresa que Suárez no desvela.

En aquesta La Bohème, Mimi (Mariola Cantarero) és una estilista de moda; Rodolfo (Aquiles Machado), un guionista frustrat i alcohòlic; Marcello (Borja Quiza), un il·luminador i artista, i Schaunard (Javier Galán), un músic. Pel que fa a Musseta (Ruth Terán), Suárez l’ha convertit en una diva retirada casada amb un milionari, mentre que Benoît (Pedro Quiralte) és el propietari del garatge i Colline (Stefano Palatchi), un pensador d’esquerres, de mirada perduda i sempre amb un llibre a les mans. “És una versió convincent i absolutament respectuosa”, diu Suárez. “Un projecte com aquest acosta realment l’òpera al públic”, afegeix el baix Stefano Palatchi. L’aforament de cada funció al Palo Alto serà de 300 localitats i les entrades costen 35 euros. Després de Barcelona, Bohème Ópera Garage es podrà veure al llarg del 2019 a Madrid i Palma, i estan estudiant portar-la a Pamplona i Las Palmas fins que estrenin una nova producció al setembre.