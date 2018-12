'Campeones', de Javier Fesser, cau de la cursa als Oscars 2019

La pel·lícula 'Campeones', de Javier Fesser, no ha passat el tall i no figurarà com a nominada per competir en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa a la 91a edició dels Oscars. L'Acadèmia de Hollywood ha anunciat aquesta matinada les nou pel·lícules de 87 candidates que continuaran amb possibilitats d'alçar-se amb l'estatueta a la gala que tindrà lloc el 24 de febrer del 2019 a Los Angeles. Títols com 'Cold War' i 'Roma' són les finalistes. L'Acadèmia de Cine Espanyol va triar la cinta de Javier Fesser per representar Espanya en els Oscars per davant de 'Handia', d'Aitor Arregi i Jon Garaño, i 'Todos lo saben', d'Asghar Farhadi.

De tota manera, Espanya continua amb opcions a la gala dels Oscars gràcies al documental d'El Deseo 'El silencio de los otros', d'Almudena Carracedo i Robert Bahar, que passa a la final amb 14 documentals més. El curt 'Madre' també és finalista.

Els premis de l'Acadèmia de Hollywood se celebraran el 24 de febrer de 2019 i la lectura prèvia de candidats es farà el 23 de gener.