Daniel Anglès és el nou director artístic del Teatre Condal

260x366 Daniel Anglès Daniel Anglès

El director, productor i actor Daniel Anglès ha assumit la direcció del nou projecte artístic del Teatre Condal. Anglès combinarà el càrrec amb la direcció de la productora No Day But Today i de l'escola Aules - Arts Escèniques de Barcelona, de la qual també n'és fundador. Al gener, el Teatre Condal donarà a conèixer el projecte artístic encapçalat per Anglès.

Daniel Anglès és conegut per la seva àmplia trajectòria en l'àmbit del teatre musical, on ha dut a terme espectacles com 'Rent' (2016), 'Acústic Broadway' (2015), 'Per sobre de totes les coses - Bare' (2014) i 'Hair'. També ha dirigit diferents concerts com la 'Gala Stage - 15 anys' al Teatre Lope de Vega de Madrid, el 'Barcelona & Friends' a L'Auditori de Barcelona i 'La nit dels musicals' al Teatre Grec el 2017. A més, des de fa uns mesos prepara el musical 'Fun home', que s'estrenarà al gener al Casino l'Aliança del Poblenou.