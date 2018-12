Macron i la caixa dels trons de l’art africà espoliat

A finals del mes passat Emmanuel Macron va destapar la capsa de Pandora de l’art africà espoliat. El president francès va decidir restituir “sense tardar” 26 obres que el Benín reclamava, tot i que encara no s’ha fixat una data per tornar-les a aquest país de l’Àfrica Occidental. Macron va prendre aquesta decisió després d’haver llegit l’informe que ell mateix va encarregar a la historiadora francesa Bénédicte Savoy i l’investigador senegalès Felwine Sarr. Els dos acadèmics suggereixen modificar el codi del patrimoni de França, que agrupa les disposicions sobre patrimoni i alguns serveis culturals, perquè es pugui efectuar la restitució de l’art africà espoliat en l’època colonial que es troba en museus francesos. Això obre la porta a una possible allau de peticions. El Senegal, per exemple, ja ha reclamat la restitució de totes les seves obres, que estan xifrades en unes 10.000. Els experts calculen que més del 85% del patrimoni africà està fora del continent.

Oficialment, les obres d’art que formen part de les col·leccions nacionals dels museus francesos no en poden sortir conforme als principis d’inalienabilitat, d’imprescriptibilitat i d’inembargabilitat que s’apliquen als béns que formen part del domini públic. Segons Le Monde, és amb aquests tres principis que l’exministre d’Exteriors de l’anterior govern, Jean-Marc Ayrault, va justificar la negativa de restituir estàtues i objectes reials que van ser saquejats l’any 1892 i que el president del Benín, Patrice Talon, va sol·licitar el 2016.

Però sembla que Macron vol trencar, una vegada més, els esquemes. “Vull que d’aquí cinc anys es reuneixin les condicions per a les restitucions temporals o definitives del patrimoni africà. [Aquest] No pot estar únicament en les col·leccions privades i als museus europeus. El patrimoni africà s’ha de destacar a París, però també a Dakar, Lagos i Cotonou”, va dir el president durant el seu primer viatge oficial a l’Àfrica ara fa un any.

A favor de la “circulació”

La restitució afecta particularment museus com el de Quai Branly - Jacques Chirac. Segons l’informe, França posseeix almenys 90.000 peces d’art africà, de les quals 70.000 es trobarien en aquest museu de París. Els autors asseguren que dos terços dels objectes que hi ha al Quai Branly s’haurien adquirit entre el 1885 i el 1960. És per això que el seu president, Stéphane Martin, preconitza una “circulació” més que una restitució. “L’important avui és construir una mena de comunitat mundial de l’art, dels museus, que les exposicions i les obres circulin”, va explicar a Europe 1. És la mateixa idea que defensa el ministre de Cultura, Franck Riester, que recentment ha defensat que “no es tracta de buidar els museus, sinó de treballar estretament amb ells amb l’objectiu de fer circular les obres”. El debat està servit.