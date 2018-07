Miravet commemora els 80 anys de l'inici de la Batalla de l'Ebre amb la recreació de l'assalt dels republicans

El poble de Miravet ha donat el tret de sortida aquest dissabte als actes de commemoració dels 80 anys de l’inici de la Batalla de l’Ebre. La recreació històrica ha escenificat l’atac de les tropes republicanes per recuperar la població, ocupada pel bàndol nacional. “És important recuperar la memòria històrica, i malgrat que ho fem amb armes i trets no volem enaltir la violència sinó donar-ho a conèixer al públic per tal que no es produeixi mai més””, ha explicat el president de l’Associació Lo Riu, Àlex Sambró.

Per la seva banda, l’alcalde del municipi, Antoni Joan Borrell, ha emplaçat a treballar per donar resposta als familiars que encara busquen els desapareguts de la guerra enterrats a les fosses comunes. “No és fàcil, però hem de treballar per evitar la política de façana", ha assenyalat Borrell.

Una setantena de soldats dels bàndols republicà i nacional han reproduït la batalla transcorreguda a Miravet el juliol del 1938, simultània a la que va portar l'exèrcit republicà a travessar el riu per diferents punts, entre Mequinensa i Amposta, i amb la qual va recuperar el municipi ocupat pel 7è Batalló d'Arapiles des de l'abril.

Pla de fosses

Per a Borrell, les ferides de la Guerra Civil "no estan tancades", perquè encara hi ha familiars que busquen els seus parents desapareguts. "No és fàcil, però hem de seguir treballant, perquè si no estarem fent política de façana", ha lamentat. Pel que fa al Pla de Fosses de la Generalitat, i en concret, a la de Miravet, l'alcalde ha dit que "desgraciadament algunes de les coses que haurien de ser les primeres són les últimes". Per això ha emplaçat a ser "capaços de donar una resposta adequada" als familiars afectats.

En la mateixa línia s'ha manifestat el president de l'Associació Lo Riu. Àlex Sambró ha assegurat que s'han fet moviments en polítiques de memòria històrica, però ha considerat que "s'hauria d'anar més enllà, com altres països que ens porten anys d'avantatge en la identificació, dignificació i recuperació de les restes".

De fet, Sambró afirma que la commemoració dels 80 anys de l'efemèride és "importantíssima" per fer difusió del patrimoni, el territori i, sobretot, afirma, de la memòria històrica. "Ens ha de servir per no oblidar uns fets tràgics que mai més s'haurien de tornar a repetir, com és una guerra entre germans", ha reafirmat.

La jornada ha finalitzat amb una entrega floral al riu Ebre en record a totes les víctimes de la Guerra Civil. En el marc de la commemoració dels 80 anys, s'ha programat el Congrés Internacional de la Batalla de l'Ebre, que se celebrarà l'últim cap de setmana de setembre i el primer d'octubre a Tortosa. A Miravet també s'han previst conferències, xerrades i visites guiades als refugis i a la fossa per explicar el que va succeir en aquest municipi.