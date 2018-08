Mor Antoni Cànovas, combatent antifeixista i participant a l'Olimpíada Popular del 1936

Antoni Cànovas, combatent antifeixista i un dels participants de l'Olimpíada Popular del 1936, ha mort aquest dimarts als 98 anys, segons ha informat l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme a través de Twitter. Nascut a Múrcia, Cànovas era nedador del Club Natació Barceloneta i havia de competir a l'Olimpíada juntament amb el seu germà Alfons. El 18 de juliol del 1936, mentre Pau Casals assajava el concert d'obertura de la competició, els germans Cànovas feien moviments gimnàstics a Montjuïc quan els van avisar de la insurrecció militar al Marroc, que va obligar a suspendre les Olimpíades. Quan sonaven els primers trets, el pare els va dir unes paraules que no van oblidar. "Ens va dir que féssim el que creguéssim, però que sempre actuéssim a favor del poble", explicava Antoni Cànovas el 2011 en una entrevista amb l'ARA.

Els germans Cànovas es van allistar aleshores a les files republicanes. Antoni Cànovas va combatre a Mallorca, al front d'Aragó i en la defensa de Madrid davant de les tropes franquistes. Va arribar amb la 27a divisió fins a la frontera francesa, mentre que el seu germà es va quedar amb la mare, viuda amb dos fills petits de 8 i 4 anys. El 1939 Antoni Cànovas va entregar les armes i, juntament amb els seus germans, va creuar la frontera catalana per anar a parar al camp d'Argelers. Des de l'exili va col·laborar amb el Partit Comunista des de França i el Marroc, on va passar per la presó, abans de tornar a Catalunya el 1962. "Vam ser antifeixistes des del primer dia, i encara ho som avui", explicava el 2011.

Homenatge als vençuts (amb un nus a la gola)

El 2016 Antoni i Alfons Cànovas van ser dos dels protagonistes de l'acte de commemoració dels 80 anys de l'inici de la Guerra Civil que la Generalitat va organitzar al Palau de la Música Catalana. També van formar part de la cerimònia d'homenatge a l'Olimpíada Popular del 1936 que es va celebrar l'any passat a Montjuïc.