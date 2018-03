Nobuhiro Suwa, protagonista del D’A

El Festival D’A dedicarà un focus de la seva pròxima edició a Nobuhiro Suwa, un dels autors fonamentals de la cinefília moderna i el director japonès més influenciat per la Nouvelle Vague. Suwa visitarà el festival per presentar-hi el seu últim treball, El león duerme esta noche, un cant al cinema com a joc lúdic i espai de llibertat que protagonitza un Jean-Pierre Léaud que interpretra a un llegendari actor inspirat en ell mateix.

El D’A, que se celebra a Barcelona del 26 d’abril al 6 de maig, estrenarà a l’Estat The green fog, un experiment fílmic de Guy Maddin (ajudat per Evan i Galen Johnson) que reconstrueix el Vertigen de Hitchcock amb metratge d’altres obres televisives i cinematogràfiques. També es projectarà la “pel·lícula espiritual” de Paul Schrader, First reformed, amb Ethan Hawke com a líder d’una congregació religiosa; el documental musical sobre la gira d’Abel Ferrara Alive in France ; l’última obra del reverenciat Philippe Garrel, Amante por un día, i les dues pel·lícules que va dirigir l’any passat el coreà Hong Sang-soo, The day after i La cámara de Claire. Els nous valors de la cinefília tindran el seu lloc al festival, que estrenarà l’aclamada Western, de Valeska Grisebach; la italiana A Ciambra, produïda per Scorsese, i Hannah, d’Andrea Pallaoro, per la qual Charlotte Rampling va guanyar la Copa Volpi a Venècia. El D’A també projectarà Con el viento, de Meritxell Colell, i el documental sobre dones transsexuals I hate New York, de Gustavo Sánchez.