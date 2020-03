Oques Grasses, els grans triomfadors dels premis Enderrock

Els premis Enderrock han coronat el grup Oques Grasses, que s'ha emportat tres guardons, entre els quals el de millor artista, tant per a la crítica com per al públic. Els osonencs també han convençut el votants en la categoria de millor disc de pop-rock, en què han estat els preferits. La gala també ha servit per reconèixer Miki Núñez, que s'ha endut dos guardons, i Manel, que ha recollit el premi de millor disc per part de la crítica. El millor àlbum d'autor ha recaigut en Ginestà, i la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía ha complert els pronòstics i s'ha endut el de millor artista en llengua no catalana. Tot plegat en una gala de prop de tres hores en què els premiats han fet constants referències a la inversió en cultura.

Fans del sol, d'Oques Grasses, ha estat, per al públic, el millor treball de l'any passat. El vocalista del grup, Josep Montero, ha explicat que guanyar un Enderrock suposa un orgull i assenyala que és "senyal que han treballat bé".

Un altre dels que han pujat a l'escenari ha estat Lildami. El grup ha guanyat els premis al millor disc de músiques urbanes, tant en l'apartat de crítica com en la votació popular. Lildami ha sortit amb una estètica transgressora, vestits de colors i passamuntanyes.

El públic també ha reconegut el senzill Prec de Nadal de les germanes Judit i Meritxell Neddermann com a millor cançó en el gènere folk del 2019. Pel que fa al premi de millor directe, ha recaigut en el grup Porto Bello, una jove banda provinent d'Altafulla que va treure el seu últim disc, L'ull de la tempesta, l'any passat.

Pel que fa al jazz, Andrea Motis va ser guardonada amb el premi Enderrock a millor disc per votació popular en aquest gènere. El seu Do outro lado do azul ha estat un dels seus projectes més ambiciosos i representa una ruptura definitiva respecte als seus àlbums anteriors, amb sons mediterranis i música brasilera. Un altre dels premiats va ser el fenomen de masses El Pot Petit, que va ser reconegut amb un premi Enderrock al millor disc per a públic familiar del 2019 i que porta per títol 10 anys.

A l'acte hi ha assistit el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha destacat el "bon moment" que viu la música en català. En relació a destinar un 2% del pressupost a Cultura, Torra ha assegurat que treballen per fer-ho possible i considera que fins i tot hauria d'anar més lluny d'aquest percentatge. Aquesta és una promesa que fa anys que es repeteix però que no s'acaba de complir mai. "No només és aquest 2%. Enguany fem un gran esforç en cultura. Tot i que està lluny encara dels nostres objectius, ens hi anem acostant", ha dit el president.