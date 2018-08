L’Oscar al film popular, una idea impopular a Hollywood

La indústria del cinema veu amb escepticisme els canvis als Oscars que l’Acadèmia de Hollywood va anunciar dimecres. Cineastes, acadèmics i periodistes han criticat amb duresa les mesures que es volen introduir a partir de la pròxima edició: la creació d’una nova categoria per premiar pel·lícules populars i la retallada a tres hores de la cerimònia a canvi de fer el lliurament d’alguns dels Oscars de segona fila durant les pauses publicitàries.

Les noves mesures es justifiquen per la caiguda continuada de l’audiència als Estats Units de la gala, que des del 2014 ha perdut un 47% d’espectadors -un 56% en el sector demogràfic dels 18 als 34 anys, el més cobejat pels anunciants-, passant dels 43,7 milions als 26,5 milions d’aquest any. Segons Variety, els directius del canal ABC van plantejar a l’Acadèmia després de l’última gala que els Oscars havien de reinventar-se o acabarien sent “irrellevants”, i que seria convenient crear un premi al millor blockbuster.

L’ABC, que cada any paga 75 milions per la retransmissió de la gala, s’alinea amb la teoria que les magres audiències dels Oscars són fruit de l’escassa popularitat dels nominats a l’Oscar a la millor pel·lícula, que ja havia fet que l’Acadèmia ampliés el nombre de nominats de la categoria amb l’esperança de comptar amb èxits de taquilla de qualité com El cavaller fosc. Però la creació d’una categoria per premiar una “fita destacada en cinema popular” ( outstanding achievement in popular film ) i la falta de concreció de la mateixa Acadèmia generen molts dubtes. Per exemple: com es determina quin títol és popular i quin no? Sembla clar que la taquilla serà el barem, però ¿a partir de quina xifra parlem de pel·lícules populars? Un altre problema és que moltes pel·lícules dels Oscars s’estrenen a finals d’any i fan bona part de la seva taquilla després de l’anunci de les nominacions. Ni tan sols està clar si el premi el votaran els acadèmics o el públic ni si es premiaran les pel·lícules o un aspecte tècnic destacat. I les pel·lícules d’animació, ¿també hi podran entrar? L’Acadèmia només ha avançat que “els detalls s’anunciaran més endavant”, però almenys ha confirmat que les pel·lícules populars també podran guanyar l’Oscar a millor film.

A mida de ‘Black panther’

Tots els dits assenyalen Black panther com la probable gran beneficiada de la nova categoria. Tot i les crítiques entusiastes entre la premsa nord-americana, l’èxit de Marvel ho tenia difícil per triomfar en uns premis que encara no han nominat cap títol de superherois a l’Oscar a la millor pel·lícula. Però molts dels defensors més fervents del film s’han indignat per la possibilitat de veure la pel·lícula premiada amb un Oscar de segona. “Ara ja no sabrem mai si Black panther tenia alguna possibilitat de guanyar per dret propi el seu lloc en el firmament de Hollywood”, es lamentava el portal Indiewire.

Entre la comunitat cinèfila també es veu amb sorna la decisió de reforçar la presència del cinema popular en uns premis que en el passat han guanyat El senyor dels anells: El retorn del rei o Titanic i que en els últims anys han tingut entre els nominats a millor pel·lícula títols com Origen, Toy Story 3, Gravity, Mart, Mad Max: Fury road, La la land i Dunkerque. Sembla que amb això no hi ha prou i que l’Acadèmia no es resigna a deixar passar títols taquillers i d’un cert valor icònic com Wonder woman, amb els quals vol enganxar un públic cada vegada més reticient a passar quatre hores veient com es lliuren premis a pel·lícules que no els sonen de res.

Però qui més s’ha indignat amb les novetats introduïdes per l’Acadèmia, i amb raó, són els mateixos acadèmics. “Definitivament estem emprenyats -admetia un d’ells a Variety -. I no em puc creure que els departaments tècnics hagin validat aquest acord”. “Curta de vista” i “errònia” són altres dels qualificatius que dediquen els acadèmics a la decisió de lliurar alguns dels premis fora de l’emissió en viu i després recuperar el moment en versió editada. El periodista especialitzat Kristopher Tapley interpretava l’anunci com una mostra de “desesperació” per part de l’Acadèmia, i l’actor Rob Lowe va piular que amb les noves mesures “el negoci del cinema tal com el coneixíem passa a millor vida”. Però almenys una de les novetats va ser ben rebuda: la d’avançar la gala del 2020 al 9 de febrer. L’Acadèmia ho fa per lluitar contra la fatiga de cerimònies de premis que l’espectador ja té a finals de febrer, però els productors celebren que s’escurci la cursa dels Oscars, ja que així s’hauran de gastar menys diners en publicitat.