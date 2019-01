Els 148 PEN del món demanen que es retirin els càrrecs i s'alliberin Sànchez i Cuixart

La presidenta del PEN Internacional, Jennifer Clement, ha viatjat avui a Barcelona per presentar un manifest internacional signat pels 148 PEN en 100 països del món per denunciar els "càrrecs desproporcionats de sedició i rebel·lió" contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El manifest demana que es retirin els càrrecs i s'alliberin immediatament els dos líders de la societat civil. "Focalitzem la qüestió en aquests dos noms perquè són autors de diverses obres, pel seu activisme, per l'activisme en el camp de la literatura i, en el cas de Cuixart, perquè és soci del PEN Català i president d'una entitat com Òmnium Cultural", ha explicat Àngels Gregori, presidenta del PEN Català.

Ja el setembre del 2017, en una assemblea internacional de clubs PEN a Ucraïna, es va denunciar la restricció de la llibertat d'expressió i manifestació a Espanya. El segon comunicat va ser el novembre del 2017 i ja denunciava la detenció dels dos líders de la societat civil. Finalment aquest tercer comunicat afirma que "els catalans han estat víctimes, sense precedents des de la dictadura franquista, de persecucions per diferents manifestacions artístiques que ataquen plenament el dret a la llibertat i a les seves diferents formes d'expressió artística". Clement ha afirmat que els PEN se sumen al que ja han dit també els tribunals europeus.

La denúncia del deteriorament de la llibertat d'expressió i la persecució a Catalunya serà denunciada pels diferents clubs PEN avui mateix, en especial quinze que s'han significat més, com els del Canadà, Amèrica, el País Basc, Rússia i l'Argentina, a més de l'Internacional. També hi ha socis signants individuals del manifest, com José Eduardo Agualusa, Erri de Luca, Suso de Toro, Colm Tóibín, Mary Ann Newman, Simona Skrabec i l'intel·lectual indi que presideix el comitè d'escriptors empresonats del PEN Internacional, Salil Tripathi, que ha visitat Cuixart a la presó, juntament amb Carles Torner, director executiu del PEN Internacional.

"Seguirem treballant a nivell internacional", ha dit Torner, que ha assegurat que es denunciarà a la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides la restricció dels drets a l'estat espanyol. Torner ha demanat que s'informi verídicament i que es destaqui l'actitud "inequívocament pacífica" de Sànchez i Cuixart. Torner ha respost un article de Vargas Llosa que afirmava que el PEN Català respon a l'independentisme afirmant que és mentida, que aplega sensibilitats molt diferents, i puntualitzant que el PEN Català no és de Catalunya sinó de la cultura catalana. "Convidem a tothom a buscar la veritat en temps de propaganda. L'article deia que no hi havia hagut 900 ferits a causa de la repressió de l'1-O. A mi això em va recordar quan Alfonso Dastis va dir a la BBC que les imatges de les pallisses eren 'fake news'. Cal fer un esforç per retornar a la veritat dels fets. Ahir Vargas Llosa va tenir una relliscada", ha afirmat. Hi ha descontentament a dins del PEN? "Deu ser el seu descontentament. Fins ara no hi ha hagut cap altra veu en aquesta línia", ha afirmat Torner.

Jennifer Clement, presidenta del PEN Internacional, prové del PEN Mèxic. "Com se'ns ha girat la història. Mèxic va acollir Calders, Tísner i Bartra, i 50 anys després ella ve a casa nostra per denunciar l'empresonament dels nostres escriptors", ha apuntat Gregori. "El 2021 farem 100 anys estant presents en els grans debats de la humanitat, i en aquest moment el PEN està contra les propagandes, les mentides i la xenofòbia. És important ser aquí com hem estat a Turquia, a Hongria, al Tíbet, a l'Índia, a Veneçuela, a l'exili cubà, a Israel i a Ucraïna", ha dit la presidenta. Clement i Torner avui aniran a visitar Sànchez i Cuixart a Lledoners.

El PEN Català va néixer el 1922 i és el tercer més antic del món, amb una història, segons Gregori, amb "95 anys de lluita contra els atacs a la nostra llengua i la nostra cultura, defensant escriptors perseguits". La presidenta del PEN Català ha assenyalat que aquesta setmana fa 80 anys que sortia cap a l'exili el bibliobús de les lletres catalanes, on el PEN tenia la seu: "80 anys després denunciem l'empresonament a casa nostra", ha dit. Actualment no existeix un PEN Espanya, però sí que existeixen el PEN Basc i el PEN Gallec. Tots els clubs PEN són autònoms i l'Internacional només es dedica a tasques de coordinació.