PSOE i Unides Podem voten en contra de publicar l'historial de Billy el Niño

El maig del 2018, el líder de Podem, Pablo Iglesias, va demanar al Congrés de Diputats que el govern espanyol retirés la condecoració a l’exinspector de la Brigada Político-Social (un cos policial repressor de la dictadura franquista) Antonio González Pacheco, més conegut com Billy el Niño. Iglesias es va emocionar mentre llegia el testimoni d'algunes de les seves víctimes. Avui dimarts, però, la formació que lidera, Unides Podem, juntament amb el PSOE, el PP, Cs i Vox, ha votat en contra de fer públic el full de serveis del policia franquista. Poc després, la formació liderada per Iglesias ha demanat disculpes i ha reconegut que tot plegat havia estat un error.

En el moment de votar, però, Unides Podem ha justificat la decisió dient que hi havia dubtes jurídics i que no era legal desclassificar aquesta informació, i ha assegurat que la seva intenció era canviar la llei, fer públic l'historial del policia i retirar-li les medalles.

Tanmateix, el diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu, que és qui ha presentat l'escrit perquè es fes públic el fosc historial de Billy el Niño juntament amb ERC, Más País i la CUP, ha criticat la votació de la formació liderada per Iglesias. "Sorpresa! Unides Podem se suma al PP, Vox, Cs i el PSOE a la junta de portaveus per vetar que el govern hagi de facilitar el full de serveis de Billy el Niño. Un gripau més!", ha dit el diputat a través del Twitter.

Davant les crítiques, el diputat d'Unides Podem Pablo Echenique ha publicat un altre tuit justificant la seva decisió i assegurant que a la pròxima votació votaran a favor:

La reacció d'Iglesias ha estat més contundent: ha dit explícitament que s'havien equivocat. "Les bones intencions no justifiquen errors com aquest. Per sort, podem rectificar. Mil disculpes avergonyides a les víctimes", ha assegurat a través de Twitter:

La reacció d'Iñarritu ha estat un altre tuit valorant positivament la rectificació d'Unides Podem.

🔴 «Valoramos positivamente la rectificación de Unidas Podemos. Esperamos que el PSOE también recapacite y haya transparencia en base al sentido común para facilitar la hoja de servicios de Billy el Niño a la que han tenido acceso varios medios».



Hi ha denúncies contra González Pacheco des de finals dels 70, però mai ha estat condemnat. Al contrari, acumula condecoracions. El ministre de Governació Rodolfo Martín Villa li va concedir el 13 de juny del 1977, ja en democràcia, la Medalla de Plata al Mèrit Policial. La primera de les quatre medalles que té és del 1972, i l'última, del 1982. L’Audiència Nacional ha rebutjat diverses vegades l’extradició a l'Argentina del policia, i les condecoracions van fer que la seva pensió s'incrementés un 50%. Les seves víctimes, malgrat els entrebancs, persisteixen en les denúncies.