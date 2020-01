'Para toda la muerte': Una comèdia negra sobre la desesperació per aconseguir un lloc de treball fix

Direcció: Alfonso Sánchez. Guió: Ana Graciani. 76 min. Espanya (2020). Amb Alberto López, Alfonso Sánchez i Estefanía de los Santos.

Des del seu primer llargmetratge, El mundo es nuestro (2012), el director Alfonso Sánchez i el seu “ compadre” (tenien un duo humorístic amb aquest nom), l'actor Alberto López, reflecteixen l'actualitat social espanyola i andalusa des d'un humor que poua tant en el cinema del tàndem Berlanga-Azcona com en certa comèdia popular italiana sense por a la crueltat a l'hora de plasmar la desesperació dels protagonistes a partir de les flaqueses humanes que la seva situació econòmica els genera. Si la seva òpera prima s'empeltava en l'energia del thriller d'atracaments frustrats, Para toda la muerte vol ser el revers fosc de certa comèdia costumista.

El punt de partida poderós –un veterà opositor a funcionari veu en l'assassinat l'única forma d'aconseguir la cobejada plaça fixa– no arriba a cristal·litzar en la sàtira fosca i embogida que pretendria. Sánchez posa el dit a la nafra, però no hi grata ni hi fa sang. Ja salten algunes espurnes d'humor, però el film confia massa en la comicitat suposadament innata del grup d'intèrprets i en tota una sèrie de recursos més que vists del gènere, des del mort que no acaba mai de finar del tot, fins a l'embolica que fa fort de situacions i personatges tancats en una mateixa localització. I finalment la pràctica de la comèdia amb rerefons social s'alinea més amb l'entreteniment simpàtic que amb la subversió incòmoda.