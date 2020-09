162 obres rebudes al Premi ARA de Còmic en Català

Excel·lent acollida de la primera edició del Premi ARA de Còmic en Català. El concurs, que organitza el diari ARA amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística i la col·laboració de Norma Editorial, ha rebut 162 obres en la convocatòria oberta que es va tancar el 31 d'agost. La xifra, per damunt de les previsions més optimistes, expressa de forma nítida el potencial del còmic adult català i la vitalitat d'un vehicle d'expressió cada vegada més consolidat en les llibreries i pel qual l'ARA sempre ha apostat.

El premi vol contribuir a la normalització del català en l'àmbit del còmic adult i també impulsar els nous gèneres de no-ficció en el còmic del nostre país. En aquest sentit, entre les 162 historietes rebudes –d'un mínim de vuit i un màxim de catorze pàgines– n'hi ha de caràcter autobiogràfic, assaigs històrics, reportatges periodístics, obres divulgatives, de gènere híbrid i experimentals. El coronavirus i el confinament són temes que hi apareixen sovint, però també abunden els treballs sobre memòria històrica, política o problemàtiques socials, així com històries més personals i introspectives. La diversitat de registres, temàtiques i estils dibuixa un panorama d'una riquesa fora de dubte.

El president del jurat serà el dibuixant manresà i ninotaire de l'ARA Manel Fontdevila, un dels humoristes gràfics de referència del país, creador de les sèries d'humor La parejita (després rebatejada com a Emilia y Mauricio) i Para ti, que eres joven! –aquesta última amb Albert Monteys– i guanyador del premi a la millor obra del Saló del Còmic del 2004 amb la col·lecció d'historietes curtes Mentecatos (Glenat). Fontdevila, a més, ha publicat obres de no-ficció com l'assaig No os indignéis tanto (Astiberri, 2014), una lúcida reflexió en primera persona sobre la desobediència civil i el fenomen dels indignats.

També integraran el jurat el divulgador de còmic i cap d'exposicions de Ficomic Antoni Guiral, la directora del màster en il·lustració i còmic d'Elisava Mery Cuesta, la directora general de Política Lingüística Ester Franquesa, el crític de còmic i membre de l'ACDCómic Marc Charles, l'editor de còmic europeu de Norma Editorial Luis Martínez i el periodista de l'ARA i coordinador del concurs Xavi Serra. El jurat es reunirà a finals de setembre per triar l'obra guanyadora, dotada amb 10.000 euros, i les dues obres finalistes, dotades respectivament amb 750 euros. L'anunci dels guanyadors es farà a finals d'octubre en un acte que se celebrarà amb totes les precaucions sanitàries exigides.