Rosalía, Greta Van Fleet, The Strokes, Primal Scream i Mando Diao, al Doctor Music Festival

A poc a poc es va coneixent el cartell del Doctor Music Festival, que se celebrarà a Escalarre (Pallars Sobirà) de l'11 al 14 de juliol. A més de Smashing Pumpkins, Underworld i King Crimson, que ja s'havien anunciat anteriorment, hi actuaran Rosalía (que també estarà al Primavera Sound i al BBK de Bilbao), el quartet nord-americà Greta Van Fleet, el grup britànic Primal Scream, la banda sueca Mando Diao i els novaiorquesos The Strokes, que tornen a Catalunya després de l'irregular pas pel Primavera Sound 2015.

El festival de moment ha anunciat una part del cartell. Entre els noms internacionals confirmats hi ha The Good, The Bad & The Queen, Richie Hawtin, Jimmy Cliff, Opeth, The Prodigy, The Sisters of Mercy, Sabaton, Parquet Courts, Carl Craig, Chris Robinson Brotherhood, Tom Walker, James Bay i els DJ i productors Damian Lazarus, Parov Stelar i Jamie Jones, entre d'altres.

Pel que fa a la representació catalana, destaquen Sopa de Cabra, Quimi Portet, Joan Dausà, Els Pets, La Pegatina, Doctor Prats i Albert Pla.