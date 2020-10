Carol López torna al Teatre Lliure amb una comèdia sobre la crisi dels 50

El Teatre Lliure presenta l'última obra de Carol López, Bonus track, un retrat de la generació dels baby boomers. L'obra estarà a la cartellera del 15 d'octubre al 15 de novembre, segons recull l'ACN. La sala també inclourà l'obra en la programació digital del #LliureAlSofà a partir del 13 de novembre. Aquesta comèdia gira al voltant de sis personatges en la cinquantena interpretats pels actors Dolo Beltrán, Paul Berrondo, Vicenta N'Dongo, Borja Espinosa i Anna Ycobalzeta.

L'autora ha explicat que Bonus track serà una comèdia amb una part agredolça, ja que "hi ha un cert desencís en la maduresa i en fer-se gran, però alhora hi ha un cert esperit que mai és tard". Aquesta obra és una continuació d' Una història en quatre parts, V.O.S. i Last chance. L'escenografia, a càrrec de Jose Novoa, representa el carrer d'una ciutat i combinarà la interpretació en viu dels actors amb videoclips i altres imatges que es reproduiran a través de pantalles.

El Lliure va reobrir a finals de setembre després de sis mesos d'inactivitat a causa de la pandèmia del covid-19. El director de la sala, Juan Carlos Martel, ha confirmat que la setmana vinent obriran amb un 50% d'aforament les tres sales del Lliure i que recuperaran El quadern daurat de Doris Lessing, dirigida per Carlota Subirós i protagonitzada per Nora Navas. L'espectacle s'havia de representar a la primavera, però es va cancel·lar arran de la crisi sanitària del coronavirus.