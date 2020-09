La venjança se serveix freda al Teatre Gaudí

'Here comes your man'

Teatre Gaudí de Barcelona. 30 d'agost del 2020

No crec que el Gonza vagi al Teatre Gaudí. Però si hi anés rebria una merescuda, tot i que tardana, bufetada per l’assetjament a un company de curs a l'escola religiosa on estudiaven. Una bufetada per al Gonza i un altra per al pare tutor, que no es va creure la denúncia del noi. El tema de l'assetjament a l’escola no va emergir entre nosaltres gairebé fins que els anglesos li van posar un nom: bullying. Però de bullying n'hi havia i n’hi ha no només a les escoles religioses sinó en gairebé totes on hi ha algú que és diferent. Perquè aquesta és la qüestió. El noi o la noia que no s’ajusta als models de la resta de companys d’acord amb el que estableix el corpus social és una víctima propiciatòria. Si bé en l'interessant debut com a autor de l’actor Jordi Cadellans el fet diferencial és l'homosexualitat, si fa no fa el mateix –o gairebé– li pot passar a un negre o a un llatí, a un parell de bessons o a algú amb certa disminució funcional.

L'obra Here comes your man, que es pot veure fins al 27 de setembre, és la història d'una venjança, la del Morales sobre el Gonza, però em sembla que també és la venjança de l’autor sobre els que li van fer la vida impossible ja fa uns quants –bastants– anys. I també és una defensa de la identitat sexual, sigui quina sigui. El Morales assisteix a la festa de jubilació del pare tutor en una mena de casa de colònies, on haurà de compartir habitació amb el Torres. Els anys han fet del Morales un actor de certa fama i del Torres un gregari sense personalitat. El Morales i el Torres mantindran una conversa molt més llarga que totes les que van tenir al llarg de tres anys d’escola. Cadellans debuta, doncs, amb un intel·ligent joc teatral d’escriptura convencional però amb un hàbil maneig de la intriga i control de les situacions. El text funcionaria igual de bé sense l’escena de violència sexual.

Una recomanable intriga en la qual el Gonza serà el protagonista absent i que ens ofereix un duel d'actors molt ben resolt per Sergi Cervera i Marc Rivera sota el bon pols de la direcció de l'autor i de Ramon Tortosa. Bon inici al Gaudí amb mesures sanitàries estrictes. Aneu-hi sense por!