El doble CD ‘Una nit al teatre’ de Sau, amb l’ARA

Una nit al teatre és un disc especial que es podrà aconseguir als quioscos amb l’ARA el dissabte 4 i el diumenge 5 de novembre per 15 euros. Es tracta d’un doble CD que documenta la gira per teatres de Sau del 1995. Concretament, recull els enregistraments de dues de les actuacions que es van fer entre el 12 de gener i el 5 de febrer d’aquell any a L’Espai, l’equipament musical i teatral que hi havia a la Travessera de Gràcia de Barcelona.

Aquell material del grup de Carles Sabater i Pep Sala havia quedat endreçat en un calaix, com qui guarda un tresor documental sense cap intenció de treure’l a la llum. Però un dia, escoltant-lo, Pep Sala i Joan Capdevila, que va ser el director de l’espectacle d’aquella gira, van adonar-se de la bona qualitat d’una de les gravacions -la dels concerts dels dies 21 i 22 de gener del 1995-, que mostra uns Sau diferents, més pròxims que quan tocaven en grans escenaris, tant interpretant els clàssics del grup com cançons que no eren habituals en les actuacions convencionals. Eren uns Sau més juganers, menys esclaus de les dinàmiques dels concerts multitudinaris als pavellons d’esports i a les grans places. Eren uns Sau que aprofitaven la màgia que només proporcionen les distàncies curtes.

Èxit clamorós

Quan van fer la gira per teatres, Sau ja no era aquella banda que havia debutat el 31 d’octubre del 1987 a Les Tallades de Vilanova de Sau, sinó una de les formacions amb més èxit del pop català. Era, per tant, un bon moment per explorar límits formals i buscar alguna cosa al marge del territori conegut. Primer havia de ser una proposta més aviat modesta, dos concerts a L’Espai, però les expectatives es van desbordar i van acabar actuant-hi durant tres setmanes, de dijous a diumenge i amb totes les entrades venudes. L’èxit va ser tan clamorós que després la iniciativa es va escampar per vint-i-cinc teatres d’arreu del país.

A l’escenari hi havia Carles Sabater, Pep Sala, el teclista Ramon Altimir, el baixista Cinto Bonell, el guitarrista Oje Álvarez i el bateria Gerry Duffy. Tots estaven compromesos amb una posada en escena especial. L’espectacle començava completament desendollat i a cappella, després arribava una fase acústica i finalment era el moment de l’electricitat. El doble CD captura aquella energia sense màscares, perquè Pep Sala i l’enginyer de so Joan Antonell han recollit les millors interpretacions d’aquells dos dies i les han mesclat sense reenregistraments ni les correccions habituals en molts discos en directe que no ho són tant. L’objectiu era reproduir fidelment els concerts del 1995, i per això es manté també el mateix ordre de la vintena de cançons: per respectar el relat d’unes nits úniques.