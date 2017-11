Fan fora Harvey Weinstein de la seva productora

Harvey Weinstein, un dels homes més poderosos de Hollywood, ha sigut acomiadat de la productora que va fundar, The Weinstein Company, per l’escàndol dels abusos sexuals que va cometre durant dècades i que van ser destapats la setmana passada pel New York Times. Ha sigut el consell d’administració de l’empresa qui ha fet efectiu l’acomiadament a través d’un comunicat, i ha deixat el seu germà Bob Weinstein a càrrec de la direcció. El reportatge del New York Times documenta els diferents abusos sexuals del productor contra actrius i antigues treballadores, com per exemple Ashley Judd i Emily Nestor. Les acusacions es remunten a la dècada del 1990, època en què el productor nord-americà portava la direcció de la productora Miramax.

En un comunicat que va enviar al diari, el productor admet que el seu comportament passat amb companyes de feina va causar “molt mal”, i per això demanava unes “disculpes sinceres” i “una segona oportunitat”. El diari relata que fa vint anys, Weinstein va convidar l’actriu Ashley Judd a l’Hotel Peninsula de Beverly Hills. L’actriu es pensava que anava a una reunió de negocis i, quan va arribar a l’habitació del productor, se’l va trobar vestit amb una bata, i ell li va preguntar si preferia un massatge al coll o veure’l mentre es dutxava. Weinstein també va convidar Emily Nestor, una antiga treballadora de la seva productora, al mateix hotel, i un cop allà li va dir que si acceptava els seus favors sexuals avançaria en la seva carrera. L’actriu Meryl Streep va qualificar ahir els actes de Harvey Weinstein d’“inexcusables” i d’“abús de poder”. També va dir que ella no sabia “absolutament res” de la cara oculta del productor, i que amb ella sempre havia sigut molt “respectuós” al llarg de “seva relació professional”.