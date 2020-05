La música (encara) confinada de l'ARA Vol. 3

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per visualitzar la llista de reproducció de música]

Una nova selecció de música publicada des que la pandèmia va obligar a prendre mesures de confinament arreu del món. En aquesta tercera llista, que comença amb la Sonata facile de Mozart interpretada per la pianista Alba Ventura, hi ha novetats de superestrelles com Katy Perry, l'increïble diàleg entre Marco Mezquida i Sílvia Pérez Cruz en directe al Japó, Sr. Chinarro cantant a la "semiprincesa" Letizia, Maria José Llergo homenatjant Lola Flores, Mumford & Sons i Metallica versionant-se a ells mateixos, i Sharon Van Etten i Josh Homme versionant (What's so funny 'bout) Peace, Love & Understanding? de Nick Lowe. També hi ha els retorns de The Magnetic Fields i Elvis Perkins, discos perduts de Neil Young i Pixamandúrries, cançons noves d'Aitana, L'Espiadimonis, Mujeres, Cariño, The Death of Robert, Coti, The Tyets, Sparks... i la cadena de petons de Residente.