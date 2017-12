Una nit plena de “malparits”

“Serà un concert generós”, van avisar Gerard Quintana i Josep Thió, cantant i guitarrista dels Sopa de Cabra, durant la presentació del seu primer festival, La Nit dels Sopa, que es va celebrar dissabte a la nit al pavelló de Fontajau de Girona. I no van enganyar. Els gironins van oferir més de dues hores de concert on van combinar clàssics de la seva discografia amb els temes del seu darrer treball Cercles; i on van convidar a Adrià Puntí i M-Clan en un espectacle que va servir per tancar el festival Temporada Alta i la gira de la banda gironina.

Puntí, que anava acompanyat de tota la banda, va ser el primer a sortir a l’escenari amb temes del seu darrer treball, 'La clau de girar el taller', com 'El boig del telèfon' i 'La clau', barrejats amb d’altres més antics com 'Cor agre' i 'El jardí dels préstecs', dels seus inicis amb Umpa-pah. Amb el seu estil inconfusible, Puntí va aparèixer amb un barret de 'cowboy' i no va parar d’animar tota l’estona el públic perquè cantés i ballés les seves cançons. Amb totes les entrades venudes, les grades de Fontajau i la pista eren plenes a vessar amb més de 4.000 persones de totes les edats, tot i que la majoria voltaven els 30 i 40 anys, provinents d’arreu de les comarques gironines.

Els murcians M-Clan, que feia anys que no tocaven a la capital gironina, van ser els següents a desfilar amb grans èxits de la seva discografia com 'Maggie despierta', 'Carolina' i 'Quédate a dormir'. El seu cantant, Carlos Tarque, va confessar que admirava a Puntí i als Sopa –“són dos dels grups més destacats del panorama musical”– i que “era un honor formar part del cartell”. Els M-Clan van donar pas als Sopa de Cabra, que va començar amb la seva salutació fetitxe “Bona nit, malparits!” i que van encadenar amb les primeres notes de Tot queda igual. L’actualitat política del país va estar molt present durant la seva actuació. “Ens preparen trampes per al 21-D, de fet, ja estan fent trampes i només s’ha de veure com va cobrir la manifestació de Brussel·les la junta inquisitorial [en referència a la Junta Electoral Central]”, va criticar el líder dels Sopa, Gerard Quintana, que també va dedicar el tema Seguirem somiant “a les persones que no tenen llibertat i als que tenen una llibertat enganyosa perquè estan exiliats”. Unes afirmacions que va despertar els crits de “llibertat” i “In-inde-independència” entre el públic.

A les darreres cançons, els gironins van comptar amb la col·laboració de diversos artistes que van sortir a interpretar conjuntament els seus temes. Puntí va cantar 'El boig de la ciutat' –“li vam dir que triés una cançó i va escollir aquesta”–, Carlos Tarque va sortir a versionar 'You shook me all night long' (AC/DC) i Ramon Mirabet va triar 'Podré tornar enrere' per acompanyar Quintana. En aquestes dues darreres cançons van comptar amb la cantant de BigBlack Rhino, Nuri Mancebo, que també va interpretar 'Cercles'. I com és habitual, els gironins van acomiadar el festival amb el seu tema més popular, 'L’Empordà', que els assistents van corejar de dalt a baix i que va servir per posar el punt final a un festival que més que un concert va ser una trobada d’amics amants dels Sopa de Cabra i del rock’n’roll en general.