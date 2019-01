Tutankhamon torna a brillar després de 10 anys de restauració

El 4 de novembre del 1922, els treballadors de l’arqueòleg Howard Carter, que estava a punt d’abandonar la recerca després de 16 anys excavant la Vall dels Reis, van trobar una escala de pedra que baixava a les entranyes de la terra. La recerca de Carter era seguida pels mitjans de comunicació i la troballa va aixecar una gran expectació. Segons les cròniques de l’època, més de 10.000 persones es van aplegar al lloc del descobriment. Tutankhamon continua fascinant i atraient milers de turistes i, després de deu anys de restauracions, el govern egipci l’ha volgut mostrar amb tot el seu esplendor. Segons els arqueòlegs egipcis i l’equip responsable del projecte, avui una de les icones de la Vall dels Reis està en millors condicions que quan Carter la va mostrar al món.

La restauració ha anat a càrrec de l’empresa nord-americana Getty Conservation Institute (GCI), que s’ha centrat a millorar les condicions ambientals de la tomba per mirar de protegir-la de l’erosió del turisme, que està tornant amb força a la necròpolis reial excavada als turons desèrtics de Luxor, al sud d’Egipte. L’arqueòleg Neville Agnew, un dels responsables del GCI, explica que la tomba no estava en unes condicions “tan dolentes” quan va començar l’obra, perquè l’estat de les pintures era relativament estable. Els frescos van quedar danyats principalment per uns fongs que van causar centenars de petites taques marrons que esquitxen les pintures, però els investigadors tenen la certesa que ja no representen un perill. “Creiem que els punts marrons van sorgir perquè la van segellar massa de pressa. Hi havia molta humitat i hi van aparèixer fongs. Avui els fongs són morts. No van créixer des que Carter va obrir la tomba: podem comparar les fotografies”, va dir Agnew. Els conservadors no han volgut retirar-los perquè han penetrat dins la capa de pintura, de manera que es podrien causar danys als pigments. “Les taques marró formen part de la història de la tomba”, diuen.

El projecte de conservació ha inclòs la instal·lació d’un sistema de ventilació i filtració d’aire per mitigar la humitat, a més d’un nou sistema d’il·luminació led i millores en la protecció i presentació del lloc, incloent-hi la instal·lació de noves tarimes de fusta elevades d’observació.

Per millorar la conservació de l’enterrament, l’institut Getty té previst proposar al govern egipci que limiti les visites de turistes a un màxim de 25 persones alhora, una xifra molt inferior a la que actualment rep el diminut recinte on hi ha la mòmia i un dels sarcòfags de Tutankhamon, que va regnar a Egipte entre el 1332 i el 1323 aC. La decisió de limitar el flux de turistes dependrà del ministeri d’Antiguitats, que es finança en part gràcies a les entrades que paguen els visitants. El ministeri, responsable de totes les excavacions arqueològiques d’Egipte, no ha enviat funcionaris d’alt rang a l’acte de presentació i només ha autoritzat l’accés d’un reduït nombre de periodistes a la tomba.

En la mateixa línia, l’egiptòleg Zahi Hawass ha advertit que si no es canvia el model de gestió de la Vall dels Reis “no durarà 500 anys més”. “Necessitem un programa de gestió de tota la vall. El ministeri necessita dir quanta gent pot entrar cada dia a la tomba de Tutankhamon, quantes tombes estan obertes o tancades. S’ha de gestionar el lloc amb un programa global”, diu Hawass, que també va ser ministre d’Antiguitats.