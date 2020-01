'Un momento en el tiempo (Waves)': Viatge al fons del dolor

Direcció: Trey Edward Shults. Guió: Trey Edward Shults. 135 min. Estats Units (2019). Amb Taylor Russell, Kelvin Harrison Jr. i Alexa Demie.

Les pel·lícules de Trey Edward Shults ens parlen de famílies en crisi i de la possibilitat del perdó a partir d’unes imatges a la recerca de certa idea de transcendència, ja sigui sota els codis del melodrama familiar d'esperit cassavetià ( Krisha) o amb les formes dels films de terror ( Arriba de nit). La crítica nord-americana diu d'ell que és el Terrence Malick mil·lennial i Un momento en el tiempo (Waves) sembla donar la raó a aquesta etiqueta categòrica. El tercer llargmetratge d'aquest jove director recull i fa seves les idees d'amor fraternal de l'autor de L’arbre de la vida (2011) i també les imatges intenses d'amplitud emocional filmades en gran angular, mitjançant llargs travellings i sobre personatges amb pesars existencials.

Estructurada en dues parts ben diferenciades en qüestions de trama, protagonisme i posada en escena, al film tot gira, mai més ben dit, al voltant d'una família negra de classe mitjana formada per un pare dominant però de bones intencions, la seva dona i dos fills: el gran és esportista i popular; la petita, introvertida i sensible. La història del primer, tràgica i cruel, no només determinarà el destí de la germana, sinó també de tota la pel·lícula, ja que mai es recupera de la sobrecàrrega emocional d'un primer tram pretensiós en les formes i d'impacte fàcil en el fons.