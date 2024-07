La família Grífols estudia una opa per treure l'empresa de la borsa

BarcelonaLa família Grífols i el fons Brookfield Capital Partners han arribat a un acord per estudiar una possible oferta pública d'adquisició (opa) per la totalitat del capital social de la farmacèutica catalana, segons ha informat la companyia aquest dilluns en un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Arran d'aquest anunci, el regulador borsari espanyol ha decidit suspendre la cotització de la companyia abans de l'obertura de la sessió i l'ha tornat a obrir prop de tres hores després. A les 17 hores, les accions de Grifols creixien més d'un 10%.

El consell d'administració de Grifols es va reunir aquest diumenge de forma extraordinària per estudiar una petició dels accionistes familiars de Grifols i el fons Brookfield Capital Partners per permetre l'accés a determinada informació de la societat per portar a terme un procés de due diligence amb relació a aquesta possible operació. També es va informar el consell que el propòsit d'aquesta transacció seria l'exclusió de la cotització de la societat, en cas que es portés a terme. Segons va avançar ahir Cinco Días, l'objectiu és que el fons tingui accés als llibres per fer una oferta definitiva les pròximes setmanes, en una operació en què Lazard és l'assessor financer únic de les dues parts, mentre que Uría Menéndez i Linklaters són els assessors legals.

Per la seva banda, Brookfield Capital Partners ha confirmat a mig matí haver mantingut "converses exploratòries" amb determinats accionistes per a una potencial compra conjunta que suposi l'exclusió de la companyia dels mercats. "En aquest moment no existeix cap acord o decisió en relació amb la potencial operació [...]. No existeix cap garantia que Brookfield o els accionistes de referència formulin una oferta sobre les accions de Grifols", adverteix el fons en un comunicat publicat per la CNMV.

La família, cansada del "maltractament"

Des que la família ha fet públiques les seves intencions, que han suposat la suspensió de la cotització, el valor dels títols de Grifols ha quedat congelat en 8,99 euros, un dels valors més baixos de la companyia en l'última dècada i conseqüència d'una tendència continuada a la baixa des de l'esclat de la pandèmia –quan va haver de tancar els centres de recol·lecció de plasma–, a la qual va arribar amb uns històrics 34 euros per acció. Els dubtes sobre la situació financera de la companyia després de l'atac del fons baixista Gotham, que al gener va acusar Grifols de falsejar els seus comptes, han acabat d'instal·lar el valor de l'empresa amb seu a Parets del Vallès per sota dels 9 euros.

La inestabilitat borsària ha castigat la companyia en els darrers temps, en què Grifols ha portat a terme un pla de reestructuració de costos, ha fet força canvis a la direcció –amb la sortida de la família dels llocs de comandament– i ha seguit maniobrant per aplacar el seu elevat deute, que s'enfila per sobre els 9.000 milions d'euros. De fet, les últimes operacions han anat en aquest sentit: dues emissions privades de bons garantits de 1.300 milions d'euros en total per finançar el deute no garantit que venç el 2025, i la venda del 20% de Shanghai RAAS per uns 1.630 milions d'euros al grup xinès Haier.

Fonts properes als Grífols han explicat que la família està "absolutament cansada del maltractament dels darrers mesos" i de l'exposició als mitjans que ha tingut la companyia des de les acusacions de Gotham el passat mes de gener. Aquestes mateixes fonts explicaven que l'operació amb el fons Brookfield està "avançada". La idea de la família és mantenir la companyia dos o tres anys fora de la borsa, per retornar-hi passat aquest temps. La família i fons relacionats amb ella tenen al voltant del 30% del capital de Grifols: Enrique i Núria Grifols en tenen un 9,2%; el hòlding familiar Scranton, un 8,6%; Santiago Grifols, un 7,3%, i Ponder Trade un 7%. Altres grans accionistes de la farmacèutica són Capital Research (4,6%), BlackRock (4,3%) i Europacific (3,2%).

La petjada d'una empresa familiar

Amb un valor de 2,48 euros l'acció, començava a cotitzar el maig del 2006 una farmacèutica catalana que amb els anys s'ha convertit en un gegant multinacional, líder al món en medicaments hemoderivats –productes derivats del plasma sanguini– que factura més de 6.500 milions d'euros i dona feina a 24.000 treballadors arreu del planeta. Malgrat tot això, Grifols sempre ha tingut un marcat accent familiar: només fa uns mesos que Grifols, amb 115 anys d'història, no està dirigida per directius de la família. Alhora, la notorietat no ha estat un element que hagi agradat mai a la família. I les acusacions de Gotham han anat carregant precisament sobre la relació de Grifols amb el family office Scranton per consolidar els mateixos actius i per prestar-se fons. Víctor Grífols Roura, patriarca de la tercera generació, havia declarat en públic que estar a l'Íbex-35 l'incomodava.

Si bé quan una companyia surt a borsa ho fa per finançar-se, i també per donar-se a conèixer, la decisió de deixar de cotitzar per part dels seus principals propietaris acostuma a anar lligada a la voluntat de recuperar el timó sense el soroll que comporta estar als mercats, o simplement neix de la voluntat d'aquests de recuperar la totalitat de la companyia. "També perquè els principals accionistes pensen que la companyia val el doble, i que en dos o tres anys, quan generi més caixa i el deute sigui més baix, la podran treure a borsa de nou", explica a l'ARA el professor del màster en mercats financers de la Barcelona School of Management (UPF) Xavier Brun. Aquest expert considera que l'opa solucionaria l'actual situació de dualitat de les accions de la companyia, que cotitza amb títols de classe A i de classe B. "Està bé que facis una opa, però han de pensar en els minoritaris", afegeix.

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha donat aquest matí el seu suport a aquesta operació: "Si Grifols creu que és una bona via per reforçar-se, benvinguda", ha dit, en referència a l'opa.