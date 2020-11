Parcs naturals sí, però amb civisme!

El confinament total per combatre la primera onada de la covid-19 i aquest segon confinament, menys radical, però igualment força restrictiu, han creat a la ciutadania la necessitat d’anar als espais naturals a la recerca d’aire pur, llum del sol, camins de bosc on estirar les cames.

La pandèmia ha fet que la visita al medi natural s’hagi incrementat de forma notòria arreu i que en molts indrets hagi augmentat exponencialment -s’estima que en alguns casos el nombre de visitants s’ha triplicat en comparació amb el d’anys anteriors durant el mateix període.

I en molts casos, podem comprovar que aquests visitants són novells, no habituats als espais naturals i, malauradament, això es nota i té conseqüències. La sobre freqüentació dels darrers caps de setmana de lliure circulació ha generat força problemes envers el medi natural, la població rural resident i, fins i tot, entre els mateixos visitants. No ha estat difícil observar actituds contràries a les bones pràctiques habituals en el medi natural, per desconeixement, per descuit o per manca de sensibilització ambiental.

Els gestors dels parcs naturals i molt especialment els alcaldes del municipis afectats han procurat mitigar els conflictes generats emprant les eines al seu abast (publicant bans municipals, amb més vigilància, incrementant els serveis d’informació, etc.), però aquestes eines estan resultant insuficients.

Ara cal actuar de manera urgent i amb fermesa des de l’Administració pública perquè algunes actituds i situacions perjudicials per als entorns naturals no es perllonguin i ni molt menys perpetuïn.

La Diputació de Barcelona s’ocupa de gestionar i preservar els 12 espais naturals que configuren la Xarxa de Parcs Naturals de la província ( consulteu aquí): el Parc del Castell de Montesquiu, l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc del Montnegre i el Corredor, el Parc de la Serralada Litoral, el Parc de la Serralada de Marina, el Parc Natural de la Serra de Collserola, el Parc Agrari del Baix Llobregat, el Parc del Garraf, el Parc d’Olèrdola i el Parc del Foix.

En aquest moments, els parcs del territori que més estan sofrint l’incivisme ciutadà són el Montseny, la Serralada de Marina i Collserola, l’únic dins del terme mateix de la ciutat de Barcelona.

540x330 Cal aparcar sempre a les zones habilitades / RICARD BADIA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA Cal aparcar sempre a les zones habilitades / RICARD BADIA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Recomanacions

Aparcar sempre a les zones habilitades i fer servir el Bus Parc. Els cotxes mal aparcats, fora de les zones autoritzades, destorben a senderistes, animals i habitants dels parcs. Per anar al Montseny ( consulteu aquí) i a Sant Llorenç del Munt ( consulteu aquí) els caps de setmana funciona el transport públic integrat Bus Parc, un servei còmode, adaptat i ecològic, ideal per estalviar-se fums i embussos.

540x355 Imatge del Bus Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac / RICARD BADIA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA Imatge del Bus Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac / RICARD BADIA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

En moto, cal circular amb prudència i a la velocitat permesa, ja que sovint es travessen petits nuclis urbans molt propers als parcs.

540x411 Si circulem en moto cal fixar-se i respectar estrictament la velocitat permesa en cada tram / RICARD BADIA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA Si circulem en moto cal fixar-se i respectar estrictament la velocitat permesa en cada tram / RICARD BADIA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Aparcar les autocaravanes només a les zones habilitades properes als parcs.





només a les zones habilitades properes als parcs. Circular en bicicleta pels camins senyalitzats, per camins de mínim 3 metres d’amplada, amb molta cura i sempre a menys de 30 km/h (i, on calgui, a menys de 20 km/h).

540x357 En bicicleta només es pot anar pels camins senyalitzats, que tenen més de 3 metres d'amplada, i respectar el límit de velocitat, genèricament de 30 km/h però en determinats espais de 20 km/h / DIPUTACIÓ DE BARCELONA En bicicleta només es pot anar pels camins senyalitzats, que tenen més de 3 metres d'amplada, i respectar el límit de velocitat, genèricament de 30 km/h però en determinats espais de 20 km/h / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Seguir sempre els camins, els itineraris i les rutes senyalitzades . És fàcil i útil obtenir guies, planells i el millor assessorament als centres d’informació dels mateixos parcs o bé descarregar-se l’app gratuïta de la Xarxa de Parcs Naturals ( consulteu aquí), per portar tota la informació essencial a la butxaca -al mòbil.





. És fàcil i útil obtenir guies, planells i el millor assessorament als centres d’informació dels mateixos parcs o bé descarregar-se l’app gratuïta de la Xarxa de Parcs Naturals ( consulteu aquí), per portar tota la informació essencial a la butxaca -al mòbil. Tenir cura de l’entorn dels bolets , encara que siguis un boletaire novell, per no malmetre l’ecosistema i que puguin seguir creixent cada temporada.





, encara que siguis un boletaire novell, per no malmetre l’ecosistema i que puguin seguir creixent cada temporada. Anar a menjar o a descansar a les àrees d’esplai i en cap cas fer botellot .





. Endur-se la brossa a casa o fer servir els contenidors instal·lats als aparcaments dels parcs. Les deixalles atrauen els animals salvatges i poden perjudicar seriosament la seva alimentació.





instal·lats als aparcaments dels parcs. Les deixalles atrauen els animals salvatges i poden perjudicar seriosament la seva alimentació. Portar el gos degudament lligat, perquè de sobte pot atemorir o fins i tot atacar els ramats que viuen i pasturen als parcs.

540x343 El gos s'ha de portar sempre lligat / RICARD BADIA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA El gos s'ha de portar sempre lligat / RICARD BADIA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Contemplar la natura en silenci , per no pertorbar els habitants dels parcs i tampoc els altres visitants. L’observació a distància amb prismàtics dels animals és una solució excel·lent per gaudir-ne sense destorbar-los.





, per no pertorbar els habitants dels parcs i tampoc els altres visitants. L’observació a distància amb prismàtics dels animals és una solució excel·lent per gaudir-ne sense destorbar-los. Anar prou equipats de roba i ben calçats per anar a muntanya, si més no, amb l’avituallament mínim necessari, per tal de no posar-vos en perill ni en situació de necessitar rescat.

540x354 A la natura cal anar ben equipat de roba i calçat i amb l'avituallament necessari / ORIOL CLAVERIA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA A la natura cal anar ben equipat de roba i calçat i amb l'avituallament necessari / ORIOL CLAVERIA / DIPUTACIÓ DE BARCELONA

És per tot plegat que des de la Diputació de Barcelona es vol transmetre aquest missatge de sensibilització ambiental tan necessari en el moment actual: anar i gaudir dels parcs naturals sí, però amb civisme!