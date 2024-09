Compte enrere per a la tercera edició de l’Andorra Taste

Gairebé 500 congressistes inscrits de manera presencial i més de 600 a través de la plataforma d'estríming, el 88% internacionals procedents de 29 països diferents. Aquestes són les xifres rere l'última edició professional de l’Andorra Taste, l’esdeveniment que situa el Principat en l’epicentre de la cuina d’alta muntanya i que enguany torna a Andorra per a delit dels amants de la restauració. Una tercera edició, que tindrà lloc entre el 18 i el 22 de setembre i, com és habitual, es dividirà en dues parts: la professional, que tindrà lloc del 18 al 20 pel matí a l’auditori Prat del Roure, i la popular, que se celebrarà del 20 per la tarda al 22 al carrer Prats.

Els països nòrdics, convidats d’enguany

Durant les jornades professionals, el territori convidat seran els països nòrdics. Sota el lema “Altitud versus latitud”, els ponents vinguts de Dinamarca, Noruega, Suècia i Finlàndia explicaran als presents com l’elegància i l’autenticitat de la cuina nòrdica han aconseguit que aquesta es faci un nom propi en el mapa gastronòmic mundial. Ho descobriran de mans de xefs com Filip Gemzell (restaurant Äng**, Suècia), Søren Selin (AOC**, Dinamarca), Albert Franch i Luka Balac (Nolla*, Finlàndia) i Christopher Haatuft (Lyyeket*, Noruega), els quals aprofitaran per posar en valor el vincle que la cuina nòrdica manté amb la natura i la importància que donen a l’autenticitat i la qualitat dels seus ingredients, així com a la sostenibilitat dels seus processos creatius, atributs que comparteix amb la cuina andorrana, tot i la distància i els contrastos que aparentment separen ambdues regions.

Abanderats de la cuina andorrana Durant les jornades professionals de l’Andorra Taste, també es donaran cita alguns dels cuiners més populars del Principat. És el cas de Jordi Grau (Ibaya*), Andrea Tumbarello (Trattoria Andrea Tumbarello), Àlex Kinchella (La Cort de Popaire) i Rodrigo Martínez (Beç), entre altres.

Almudena Alberca, la primera dona a Espanya a obtenir el títol de Master of Wine, comandarà un tast de vins d’altura

Aquesta primera part de l’Andorra Taste, gratuïta i en format congrés, també servirà d’escenari de les ponències de cuiners espanyols de renom com Elena Arzak (Arzak***), Raül Balam (Moments**), Ricard Camarena (Ricard Camarena**), David Yárnoz (Molino de Urdániz**), Eduardo Salanova (Canfranc*), Carles Gaig (Gaig) i Roberto Ruiz (Hika Gastronomika), així com del francès Frédéric Molina (Frédéric Molina au Moulin de Léré*) i el pakistanès Akhond Isahq, el qual regenta el restaurant Garibolo, a Bilbao. Noms propis als quals cal sumar el de la sommelier Almudena Alberca, la primera dona a Espanya a obtenir el títol de Master of Wine i que comandarà un tast de vins d’altura, la qual cosa contribuirà a fer que la cita esdevingui imperdible per a tots aquells que vulguin conèixer més a fons els secrets de la cuina d’alta muntanya. Secrets que també es desvelaran in situ durant la jornada de descoberta organitzada al matí del 20 de setembre, en la qual els xefs convidats i el públic professional podran conèixer més a fons el territori, i que esdevé una de les grans novetats d’aquesta tercera edició del congrés.

Durant la jornada de descoberta del 20 de setembre, els xefs convidats i el públic professional podran conèixer més a fons el territori

Festa gastronòmica a l’aire lliure

El dia 20 al migdia s’inaugurarà la segona part de l’esdeveniment, les jornades populars, les quals s’allargaran tot el cap de setmana. La restauració andorrana tornarà a ser la protagonista de la festa gastronòmica a l’aire lliure en la qual una vintena de restaurants del Principat oferiran tastets de la seva cuina a un preu de 4 euros. Una cita en la qual també hi haurà un punt de venda de productes locals i activitats per a tots els públics com showcookings i masterclasses, acompanyades de sessions de xefs i productors andorrans, que tindran lloc a l’aula gastronòmica; l’aula infantil, on els més petits cuinaran plats típics andorrans de la mà d’un equip de xefs professionals, i música en directe a càrrec d’artistes andorrans. Un desplegament que busca almenys igualar les xifres que l’Andorra Taste va obtenir l’any passat. I és que, durant els dos dies i mig de degustacions al carrer, es van vendre 32.142 consumicions. La valoració global dels assistents del 2023 es va situar en el 8,8, i el 95,5% van assegurar que tenien la intenció de tornar a l’edició d’enguany.