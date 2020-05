Tecnocampus obre un nou espai web per a futurs universitaris

El Tecnocampus ha posat en marxa l’espai web futurestudiant.tecnocampus.cat per agrupar-hi tota la informació relativa a la selectivitat, la preinscripció universitària i tot aquell contingut addicional que pugu in necessitar els estudiants que el proper curs accediran a la universitat. La voluntat del portal és agrupar tota la informació que puguin necessitar els joves i incloure els enllaços a les principals webs de referència de la Generalitat pel que fa a l’accés a la universitat.

La pàgina també proporciona informació als estudiants sobre les activitats online que el Tecnocampus prepara per substituir temporalment les que no es poden fer de manera presencial. Així mateix, incorpora un apartat de preguntes freqüents i la possibilitat de posar-se en contacte amb el Punt d’Informació a l’Estudiant per rebre una atenció personalitzada. El curs vinent el Tecnocampus impartirà un total de 17 graus i dobles graus, quatre màsters universitaris oficials i 11 títols propis de màsters i postgraus.