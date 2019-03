"Todibo en l'operació De Ligt", a la portada de l''Sport'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dilluns:

Sport: "Todibo per De Ligt"; "Nou cop del Barça al Reial Madrid"

Mundo Deportivo: "Ofensiva per De Ligt i Jovic"; "Gran cop a Madrid"

L'Esportiu: "El futbol també ens farà més lliures"; "Una Volta per sucar-hi pa"

Marca: "Zidane demana Mané"; "Ramos és The Best per a la UEFA"

As: "Estem en el bon camí", diu Luis ENrique; "Pogba ha decidit marxar del United"