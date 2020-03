Bielorússia, el país on es permet que es jugui a futbol amb espectadors tot i el coronavirus

Els partits de futbol de la lliga de Bielorússia mai havien tingut tanta audiència. La lliga d'aquest país s'ha convertit en l'única d'Europa que no s'ha aturat per culpa del coronavirus. Malgrat que dues persones han mort ja per aquest virus i es registren prop d'un centenar de casos, el president del país, Aleksandr Lukasixenko, afirma que "no cal entrar en pànic, aquestes coses passen", sense donar-li massa importància.

Bielorússia, un dels estats amb menys garanties democràtiques, controlat per Lukaixenko, no ha tancat cinemes, teatres o estadis. Lukaixenko, vicepresident del Consell Suprem de la República de Bielorússia en temps comunistes, va fer-se amb el poder el 1994. Ell, que va ser dels pocs polítics de l'època que va votar en contra de la desaparició de la Unió Soviètica, va acabar presidint aquest estat amb mà de ferro. Gran apassionat de l'hoquei sobre gel, aquest cap de setmana ha participat en un partit, parlant amb la televisió estatal. "Aquí no tenim el virus aquest, ¿has vist el virus volar per aquí? L'esport, especialment sobre gel, és el millor remei contra la malatia".

La lliga de futbol, doncs, segueix endavant. I ho fa amb espectadors. Aquest cap de setmana s'ha jugat la segona jornada, ja que el torneig funciona amb un calendari diferent que altres països. Per evitar el fred, la lliga comença el març i acaba l'octubre o el novembre. Sense esport en directe, la lliga es pot veure en directe a televisions com la russa, la ucraïnesa o la polonesa. A internet, molts aficionats al futbol busquen enllaços per veure els partits i poder gaudir d'esport en directe, tot i que no coneguin la major part de futbolistes.