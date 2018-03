David Gallego: “M’encantaria veure jugadors de la casa competint per Europa”

David Gallego dirigeix el filial d’un Espanyol que no coneix la derrota en 28 jornades. Satisfet amb l’ambició dels seus jugadors, té clar que l’objectiu encara no està assolit. El seu somni, veure els seus deixebles per Europa.

72 de 84 punts són una barbaritat, no?

A nivell de punts, sí. Ningú a principi de temporada pensava que podríem aconseguir aquests números. És un fet anormal. A nivell de joc, l’equip està evolucionant, creixent, sent més compacte, sòlid i, sobretot, està jugant amb més pausa que a principi de curs. M’esperava que juguéssim com estem fent-ho, però no m’esperava tants punts.

No heu perdut en cap dels 28 partits. No perdre ajuda?

Segurament ajuda, però nosaltres, com a filial, tenim dos objectius: a nivell classificatori, intentar recuperar la categoria. A nivell de joc, intentar ser millors que els rivals perquè els nois creixin i els vegin. En cada entrenament i partit estan en contínua observació, exposats davant la nostra direcció esportiva i tota la gent que ve a seguir el nostre filial. Això fa que el grau d’implicació, ambició i fam no es perdi. Amb 18 punts de distància respecte al segon alguns es podrien regular i no participar. Aquí això no passa. No hi ha eufòria.

A l’espera de veure com es resol el curs, amb què es queda d’aquest any?

Normalment aquests grups són nens, a vegades amb grans egos, i em quedo amb el fet que s’ha format un grup molt familiar, i això m’encanta. S’entenen moltíssim i hi ha una dinàmica molt bona. Els que participen menys estan en sintonia amb els altres, no se’ls veu ni una mala cara i s’entrenen molt bé; estan amb els companys i respecten el cos tècnic. També em quedo amb la gana que tenen cada setmana, el respecte i la humilitat que tenen amb tots els rivals, independentment de la classificació. Per l’edat que tenen podrien relaxar-se, però no els he vist relaxats en cap partit.

A algun jugador se li està quedant petita la categoria?

No. El nostre màxim golejador porta 11 gols, i el que en porta més del grup, 13. Defensivament som l’equip menys golejat, és cert. Però si som a Tercera és que som jugadors, entrenadors i encarregats de material de Tercera. Si volem ser a Segona B haurem de fer molts mèrits per aconseguir l’ascens. Tenim jugadors de moltíssim potencial, i el dia que els posin més amunt segurament rendiran, però ens equivocaríem si pensem que som d’una altra categoria.

L’han sorprès les poques oportunitats dels joves al primer equip?

Una cosa és rendir bé a Tercera, i l’altra, fer-ho a Primera. No entro en si els han donat oportunitats o no. No sé a qui li tocarà ni quan. En aquest club es mira primer a baix, i jo estic convençut que quan apostin per alguns d’ells, rendiran. El que hem de mirar és que estiguin tranquils i no tinguin ocellets al cap. Que treballin per créixer constantment sense esperar a rebre res a curt termini. M’encantaria que hi hagués jugadors que hem tingut a la base competint per Europa.

El curs passat el primer equip li va prendre quatre jugadors. Va afectar?

La paraula no és prendre. Ens van donar. Ens van posar el nostre treball ben amunt. Ens van dir que estaven contents amb el nostre treball, per això van pujar quatre nanos. Per a mi va ser un orgull. Si aconseguíssim els objectius a nivell col·lectiu però cap jugador anés amunt, el treball no estaria fet. No excloc la responsabilitat d’haver baixat, però per a mi l’any passat va ser un èxit a nivell de gestió del que és un filial. Un jugador [Aarón] ja està consagrat a Primera, i els altres tres entren en la dinàmica.

Com és la relació amb Sánchez Flores?

Molt bona. Sentim que ens tenen en compte. És un entrenador molt pròxim en el tracte, té un gran grup de treball amb qui tenim molta relació, sobretot amb el segon, Alberto Giráldez. Ens hem de fixar en els millors, i tenim la sort de tenir al primer equip un entrenador top. Hem de veure la gestió que fa, què prepara, com ho fa, què diu i en quin moment ho diu… Al final, els que estem a sota, aprenem constantment del que passa en el dia a dia. Se’n poden extreure moltes coses.