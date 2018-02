Dembélé i Coutinho, saber què volen de tu

El dia que Coutinho no vulgui ser un crac en cada jugada serà un jugador indispensable per a aquest Barça. A hores d’ara, encara vol fer més del que li toca. O, dit d’una altra manera, fer el que feia al Liverpool. Però això és el Barça, i el quan és tan important com l’on.

Precisament en roda de premsa, i parlant de Dembélé, Valverde va dir tot el contrari. Va lloar que el francès ho provés una vegada i una altra, tot i saber que no era el seu dia. Millor passar-se que no arribar, defensava el tècnic. Ara bé, no és el mateix provar-ho en l’últim terç de camp que no pas a la zona de construcció, on cada error penalitza el doble. Segons on jugues, la millor solució no és sempre un bon regat o un gest tècnic. I més si tens Messi al teu equip. La missió de qualsevol migcampista en aquest Barça seria que la pilota arribés en les millors condicions a l’argentí. O, cosa que és el mateix, donar velocitat a la pilota perquè Messi rebi amb aquelles dues dècimes d’avantatge letals. Coutinho vol demostrar massa coses cada vegada que la rep. Aquell gir de més, aquell intent de desequilibri quan té sortida fàcil al costat. Que es fixi en Iniesta, que selecciona -l’edat hi influeix- molt bé quan ha d’arriscar o quan ha de fer girar la roda. El capità del Barça se la juga amb comptagotes, però quan ho fa no l’aturen mai. Continuo pensant que Iniesta i Coutinho no tenen res a veure l’un amb l’altre, però quan al brasiler li toqui ocupar la zona habitual del manxec, ha d’entendre que ha de participar molt més -ahir va estar perdut- i fer jugar l’equip més que jugar ell.

A l’extrem, com diu Valverde, se li ha d’exigir atreviment. Al migcampista, intel·ligència. I estic segur que Coutinho en té i arribarà a integrar-se ràpidament a aquest Barça. El seu estil encaixa amb el d’aquest equip. Segur. Però sobretot quan juga a dalt. Quan ha de baixar a trobar-se amb Busquets, Rakitic, Iniesta i companyia ha d’entendre que les coses senzilles són les més efectives. És el problema de convertir en migcampista un atacant en l’equip on els migcampistes són més importants.