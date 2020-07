Convocat el primer Congrés del Barça per a aquesta tardor

El Senyor Ramon, el think tank i laboratori d'idees relacionat amb el Barça, ha presentat a Barcelona el seu manifest anomenat "El Barça que volem". En aquest document l'entitat ha presentat quines creu que són les mesures necessàries que cal implantar i quines són les noves vies d'actuació que ha de seguir el club blaugrana.

"El model esportiu i un estil de joc, que han permès al Barça ser un referent mundial, són innegociables", demanen. Des de l'entitat reclamen que l'ADN Barça no es perdi i que, a més, cal "que els jugadors formats a La Masia siguin l'eix vertebrador del primer equip". Aquesta organització també ha elaborat un pla director esportiu basat en una planificació amb criteris esportius clars, la recuperació dels valors que permeten que el Barça digui que és "més que un club", i la voluntat de mantenir una ideologia de club en què l'eix central sigui una millora constant per mantenir l'excel·lència.

Un dels punts clau de les seves demandes és que el soci segueixi sent el centre de l'entitat i pugui debatre sobre l'Espai Barça, i que això ajudi a mantenir el club i que no es converteixi en una societat anònima esportiva. Per últim i més relacionat amb la cultura de club, l'entitat manifesta la necessitat que des del club es doni suport a les reivindicacions del poble català per poder exercir els seus drets i llibertats i la difusió per part dels mandataris de la història del FC Barcelona.

En l'acte celebrat a la ciutat comtal també s'ha convocat el primer Congrés del Barça aquesta tardor amb la participació d'experts i obert a tots els socis.